Die für den heutigen Freitag, den 30.9.22 um 19:30 Uhr in der brechtbühne im Gaswerk angekündigte Wiederaufnahme-Premiere des Stücks »Die Antwort auf alles« muss leider, ebenso wie die weiteren geplanten Vorstellungen der Inszenierung, bedingt durch die Pandemie, kurzfristig abgesagt werden.

Das Staatstheater bietet dem Publikum an, die folgenden Ersatz-Vorstellungen zu besuchen:

Samstag, 15.10.22 »Nein zum Geld!« 19:30 Uhr brechtbühne im Gaswerk

Freitag, 21.10.22 »Ugly Lies the Bone« 19:30 Uhr brechtbühne im Gaswerk

Mittwoch, 26.10.22 »Ugly Lies the Bone« 19:30 Uhr brechtbühne im Gaswerk

Donnerstag, 24.11.22 »Der Drache« 19:30 Uhr brechtbühne im Gaswerk

Bereits erworbene Karten (auch im Abonnement) behalten für die angebotenen Ersatzvorstellungen ihre Gültigkeit. Ein Umtausch der Tickets für den Besuch einer anderen Inszenierung ist ebenfalls möglich.

Bei Rückfragen hilft der Besucherservice gerne weiter (Telefon 0821 324 49 00, Email an tickets@staatstheater-augsburg.de oder persönlich an der Theaterkasse am Rathausplatz, Mo-Fr 9 bis 17:30 Uhr & Sa 10 bis 17 Uhr).

Alle Mitarbeitenden des Theaters tun ihr Möglichstes, um Vorstellungen auch bei Krankheitsfällen halten zu können. Dennoch ist ein kurzfristiger Ersatz leider nicht immer zu bewerkstelligen.