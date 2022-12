Mit sieben Dach- und drei Mastsirenen baut die Stadt Augsburg ihre Warninfrastruktur weiter aus. Die Sirenen wurden bereits nach und nach aufgebaut und in Betrieb genommen. Bis Mitte Dezember gehen nun die letzten beiden neuen Sirenenstandorte in Betrieb. Dann sind alle zehn neuen Standorte in das Sirenennetz eingebunden.



Ende 2021 hatte der Freistaat Bayern ein Sonderförderprogramm zur Verbesserung der Warninfrastruktur und des Bevölkerungsschutzes in Bayern aufgelegt. Die Stadt Augsburg hat sich erfolgreich um eine Förderung beworben und eine Förderzusage über 128.000 Euro zur Beschaffung und Neuerrichtung von sieben Dach- und drei Mastsirenen erhalten.

Ordnungsreferent Pintsch: „Alle Stadtteile sehr gut versorgt“

Ordnungsreferent Frank Pintsch: „Die Stadt Augsburg hat das Förderprogram des Freistaats Bayern bestmöglich genutzt und konnte durch die zehn neuen Sirenen eine signifikante

Verbesserung des Warnsystems im ganzen Stadtgebiet erreichen. Ich bin dem Freistaat Bayern für die Unterstützung beim Thema Bevölkerungsschutz dankbar. Davon profitieren

insbesondere die Stadtteile Radegundis, Siebenbrunn, Innigen, die Neubaugebieten Sheridan-Park, Reese-Park und Friedrich-Ebert-Straße sowie die Bereiche an Lech und Wertach. Es sind damit jetzt alle Stadtteile sehr gut versorgt. Ich danke dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz und Dr. Andreas Graber als Leitendem Branddirektor für die sehr schnelle Umsetzung des ambitionierten Ausbaus.“

Umfangreiches Warn- und Informationssystem

Basierend auf den Erfahrungen, die in den zurückliegenden Jahren bei Großschadensereignissen und Katastrophenzuständen in der gesamten Bundesrepublik

gesammelt werden konnten, wurde für die Stadt Augsburg ein umfangreiches Warn- und Informationssystem konzipiert. Es basiert auf elektronischen Hochleistungssirenen, mobilen

Lautsprechern und der Möglichkeit einer persönlichen telefonischen Warnung und Information über die Warnapp Nina, bzw. zukünftig auch über das sogenannte CellBroadcasting. Diese Systeme können einzeln oder in Kombination eingesetzt werden.

Hochleistungssirenen und mobile Lautsprecher

51 Hochleistungssirenen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, stellen derzeit die Basis des Warnsystems dar. Die Sirenen werden zentral durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ausgelöst. Abhängig vom Schadensereignis können einzelne Stadtteile oder das gesamte Stadtgebiet gleichzeitig gewarnt werden. Als Ergänzung zu den elektronischen Hochleistungssirenen können mobile Lautsprecher auf Fahrzeugen eingesetzt werden. Diese ermöglichen Durchsagen aus dem fahrenden Fahrzeug. Um im

Schadensfall eine schnelle Warnung der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, sind für das gesamte Stadtgebiet bereits Fahrtrouten vordefiniert, die bei Bedarf abgefahren und beschallt werden können. Weitere Informationen unter www.augsburg.de/buergerservice-

rathaus/berufsfeuerwehr/warnung