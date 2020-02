Stadt Augsburg informiert über geplante Baumfällungen in Lechhausen

Im Zuge der Neugestaltung des Vorbereiches am Schlössle wird im Rahmen einer durch die Städtebauförderung bezuschussten Umbaumaßnahme dieser Bereich den neuen Verkehrsverhältnissen angepasst und gestalterisch aufgewertet.



Der Planung und der Umsetzung dieser Baumaßnahme wurde im Bau- und Konversionsausschuss zugestimmt. Für den Umbau müssen vier Bäume gefällt werden. Sie befinden sich in einem schlechten Zustand und sind nicht verpflanzbar. Die Fällung der Bäume ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und muss bis Ende Februar abschlossen sein. Ausgleichspflanzungen werden im Rahmen der Baumaßnahme „Neugestaltung des Vorbereiches Am Schlössle“ sowie auf dem Areal einer ehemaligen Gewerbebrache an der Neuburger Straße durchgeführt.