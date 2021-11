Stadt Augsburg meldet 130 neue Corona-Fälle und mehrere Todesfälle innerhalb eines Tages

Die Stadt Augsburg meldet 130 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 25.769 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 22.780 Personen gelten als genesen, 2.541 sind aktuell infiziert, 448 Personen sind verstorben.

Bei den elf verstorbenen Personen, die dem Gesundheitsamt seit der letzten Fallmeldung am Donnerstag, 11. November, gemeldet wurde, handelt es sich um fünf Patienten der Jahrgänge 1927, 1936, 1940, 1949 und 1972 sowie sechs Patientinnen der Jahrgänge 1927, 1930 (2x), 1932 und 1934 (2x).

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 514,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Schärfere Regelungen nach Ampelwarnstufen gelb und rot

Die bayernweite Krankenhaus-Ampel steht weiterhin auf Rot. In ganz Bayern gelten die Infektionsschutzmaßnahmen der Stufe Rot. Die Maßnahmen wurden zum 16. November nochmals verschärft. Auch in der Gastronomie und in der Beherbergung haben jetzt nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt. Bei körpernahen Dienstleistungen gilt weiterhin 3G plus. Wo 3G plus oder 2G verpflichtend ist, gilt die Maskenpflicht (bei Gastronomie: nicht am Platz), außer das Abstandsgebot wird eingehalten. Damit ist die Maskenpflicht aktuell auch in Diskotheken, Clubs und vergleichbaren Freizeiteinrichtungen vorgeschrieben, außer Betreibende und Veranstaltende wählen 2G plus und verlangen zusätzlich einen Schnelltest.