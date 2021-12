Die Stadt Augsburg meldet 79 neue Covid-19-Fälle in den letzten 24 Stunden. Seit der Meldung vom Donnerstag, 28. Dezember, wurden insgesamt 173 neue Fälle registriert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 33.236 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 31.607 Personen gelten als genesen, 1.086 sind aktuell infiziert, 543 Personen sind verstorben.

Bei den drei an oder mit einer Coronavirus-Infektion verstorbenen Personen, die dem Gesundheitsamt in den vergangenen Tagen gemeldet wurden, handelt es sich um zwei Patienten der Jahrgänge 1953 und 1943 sowie eine Patientin des Jahrgangs 1942.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 85,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aufgrund von Software-Problemen bei der Übermittlung an das LGL in den vergangenen Tagen ist nicht immer eine korrekte Zahlenübermittlung an LGL und RKI gewährleistet. Die 7-TageInzidenz liegt laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg bei 162,5.