Stadt Augsburg plant mehr als 170 neue Kleingartenparzellen

Wenn der Bebauungsplan vorliegt, soll die geplante Kleingartenanlage am „Neuen Ostfriedhof“ gebaut werden.

Am Wertachdamm in Göggingen wird nach der Planfeststellung für Wertach Vital durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine Kleingartenanlage mit voraussichtlich 55 Parzellen gebaut. Angesichts der derzeit sehr hohen Grundstückspreise sollen neue Kleingartenanlagen bevorzugt auf Flächen verwirklicht werden, die bereits in städtischem Besitz sind.

Die große Nachfrage weitgehend befriedigen

Neue Parzellen sollen nur noch mit einer Größe von ca. 200 Quadratmeter anstatt von 300 bis 400 Quadratmeter geplant werden. So sollen möglichst viele der derzeit mehr als 1.500 Bewerberinnen und Bewerber mit einer Kleingartenparzelle versorgt werden. Augsburg liegt mit einer Kleingartendichte von 1,77 pro 100 Einwohnern bei westdeutschen Großstädten sehr weit vorne.

Runder Tisch Kleingartenwesen

Seit November 2016 bilden Vertreter aus den Kleingartenverbänden, Politik und Verwaltung den Runden Tisch Kleingartenwesen. Der Bedarf an neuen Kleingartenparzellen, sowie Planung und Bau neuer Kleingartenanlagen werden hier ebenso besprochen, wie der Anschluss der Parzellen an das Abwassersystem der Stadt Augsburg. Ein weiteres Ergebnis des Runden Tisches: Bald können auch Solarpaneele in Kleingärten eingesetzt werden. „Dank der Einrichtung des runden Tisches, der von der SPD beantragt wurde, konnten wir schnell und unbürokratisch gute Lösungen für das Kleingartenwesen erreichen“, so Umweltreferent Reiner Erben.