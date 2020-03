Stadt Augsburg sorgt für Infektionsschutzmaßnahmen für Wähler und Wahlhelfer

Ziel der Stadt Augsburg ist es, alle Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus und anderen Krankheitserregern zu schützen. Dies gilt insbesondere im Rahmen der am Sonntag, 15. März, stattfindenden Kommunalwahl. Daher setzt die Stadt Augsburg die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Veranstaltungen wie auch die Empfehlungen des Bayerischen Innenministeriums für die Kommunalwahlen in allen 208 Wahllokalen und in allen Auszählungsräumlichkeiten der Stadt Augsburg um.



„Es gibt präventive Infektionsschutzmaßnahmen, die umgesetzt werden, und wenn dazu noch die Hygieneregeln beachtet werden, dann besteht in Augsburg kein Grund, nicht zur Wahl zu gehen“, sagt Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl zur aktuellen Situation.

Desinfektionsmöglichkeiten in jedem Wahllokal

Unter der Maßgabe des Infektionsschutzes werden die Wahlkabinen in den Wahllokalen mit größtmöglichem Abstand zueinander aufgestellt. Vor Ort wird auf wichtige Hygieneregeln hingewiesen. Dazu zählen: Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges Händewaschen, Hände aus dem Gesicht halten und Abstand zu niesenden oder hustenden Menschen halten. In jedem Wahllokal gibt es auch die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Befinden sich die Wahlräume in Schulen, sind die Toiletten geöffnet und mit ausreichend Seife ausgestattet. Zudem werden die Räume regelmäßig gelüftet.

Wählerinnen und Wähler werden gebeten, vor den Abstimmungsräumen zu warten, sodass jeweils nur die Wahlhelfer und die aktuell Abstimmenden gleichzeitig im Raum sind. Zur Abstimmung kann der eigene Kugelschreiber oder Filzstift (kein Bleistift) mitgebracht werden. Auch dies reduziert indirekte Kontakte.

Über aktuelle Entwicklungen informiert die Stadt auf www.augsburg.de/coronavirus.