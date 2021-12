Stadt Augsburg sucht künstlerische Konzepte für städtischen Corona-Gedenktag im Frühjahr

Gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern will die Stadt Augsburg der Erlebnisse der Corona-Pandemie gedenken. Bis zum 31. Januar 2022 haben Augsburger Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, Konzepte für ein Projekt im Rahmen des geplanten Gedenktages einzureichen. Dieses soll sich künstlerisch mit der Erinnerung an die Zeit der Pandemie auseinandersetzen.

Die Corona-Pandemie beherrscht seit fast zwei Jahren das gesellschaftliche Leben in allen Bereichen. Die Krise ist eine der großen globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Sie hat enorme Auswirkungen auf das alltägliche Leben jedes und jeder Einzelnen mit sich gebracht und Erfahrungen mit existentiellem Ausmaß ausgelöst, die auch auf lange Sicht Spuren hinterlassen werden.

Oberbürgermeisterin Eva Weber: „Mit dem Corona-Gedenken wollen wir unsere Erfahrungen während der Pandemie teilen und Platz machen für das Gefühl von Gemeinschaft“, so Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. „Eine künstlerische Aktion im Rahmen eines städtischen Gedenktags im Frühjahr 2022 soll der gemeinsamen Erinnerung an diesen Ausnahmezustand einen Rahmen geben“, so Weber weiter.

Gesucht werden Ideen für ein Projekt, das sich thematisch mit dem Gedenken an die Pandemie und/oder ihre gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigt. Die Ausschreibung ist genreübergreifend und offen für künstlerische Beiträge von Musik über Tanz und Theater bis hin zu temporären Kunstinstallationen.

Kulturreferent Jürgen K. Enninger: „Kunst hilft uns sich mit gesellschaftlichen wie individuellen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Seit Beginn der Pandemie, versuchen wir daher einerseits die so wichtigen Hilfen für die Kulturakteure im Hier und Jetzt im Blick zu behalten und andererseits auch nach vorne zu schauen und deshalb ein Corona-Gedenken zu initiieren. Die Corona-Pandemie beherrscht seit fast zwei Jahren unser gesellschaftliches Leben in allen Bereichen. Daher sollten wir als Stadtgesellschaft der Ereignisse und insbesondere der enormen Kraftanstrengungen dieser turbulenten Zeit in einem würdigen Rahmen gedenken.“

Ein Auswahlgremium wählt die besten drei Vorschläge aus. Der erste Platz erhält 5.000 Euro, der zweite Platz 3.000 Euro, der dritte Platz 2.000 Euro. Alle weiteren preiswürdigen Einreichungen werden mit je 1.000 Euro bis zu einer maximalen Vergabesumme von 10.000 Euro gewürdigt. Mit der Umsetzung der besten Idee wird in Folge der Kulturausschuss befasst. Sie soll im Rahmen eines Corona-Gedenktages realisiert und somit für die gesamte Stadtgesellschaft erlebbar gemacht werden Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2022 (Datum des Poststempels oder E-Mail-Eingang) eingereicht werden:

Kulturamt der Stadt Augsburg

Bahnhofstraße 18 1/3a

86150 Augsburg

kulturamt@augsburg.de

Die einzureichenden Bewerbungsunterlagen umfassen:

– Konzeptidee

– Lebenslauf

– Kalkulation für die Umsetzung

-Aktueller Nachweis des Wohnortes in Augsburg