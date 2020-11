Stadt Augsburg verschiebt Anne-Frank-Ausstellung in der „Halle 116“

Die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte.“ wird auf das Frühjahr 2021 verschoben. Ursprünglich sollte sie vom 13. November bis 3. Dezember 2020 in Augsburg gezeigt werden. Jetzt wird die Ausstellung im April/Mai 2021 in der „Halle 116“ in Pfersee gezeigt.

Ausschlaggebend für die Verschiebung ist die aktuelle Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen. Sie stellt die beteiligten Schulen derzeit vor große Herausforderungen und knüpft alle Aktivitäten außerhalb des eigentlichen Präsenzunterrichts an strenge Auflagen und Sicherheitsvorschriften. Da Schulklassen die Hauptzielgruppe der Ausstellung sind und Schülerinnen wie Schüler verschiedener Schularten und Klassen über das Prinzip der Peer Education aktiv in den Ausstellungsbetrieb miteingebunden wären, führt kein Weg an einer Verlegung vorbei.

Die vom Anne-Frank-Zentrum-Berlin hauptsächlich für Schulklassen konzipierte Ausstellung wird in Augsburg in Kooperation mit dem Referat für Bildung und Migration sowie der Stabsstelle Kultur im Direktorium 3 realisiert.