Stadt Augsburg warnt: Erhebliche Schäden nach Sturmnacht

Am Donnerstagabend, den 24. August, wurde das Stadtgebiet Augsburg erneut von einem schweren Gewitter mit Starkregen und Sturmböen heimgesucht.

Das Umweltreferat der Stadt Augsburg warnt daher vor möglichen Gefahren durch angebrochene oder abgerissene Äste in den Baumkronen sowie instabilen Bäumen. Es wird auch in den kommenden Tagen um erhöhte Vorsicht im Bereich von Bäumen gebeten, da weiterhin mit abgebrochenen Ästen zu rechnen ist. Schäden an Bäumen im öffentlichen Raum werden von den Mitarbeitern des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen schnellstmöglich behoben.