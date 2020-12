Stadt Memmingen stellt fünf Fitnessgeräte im Reichshain auf

Fünf spannende neue Fitnessgeräte für Bewegungsfreudige jeden Alters installierte das Team des städtischen Gartenamts in den vergangenen Tagen im Reichshain direkt neben dem Spielplatz am Kempter Tor. Wer Bewegung an der frischen Luft sucht, um das eigene Immunsystem zu stärken, kann an den neuen Fitnessgeräten ab sofort loslegen, die Geräte sind seit gestern (17.12.) einsatzbereit.

Beim „Hüfttrainer“ etwa hält man sich an einem Griff fest, steigt auf eine bewegliche Platte und trainiert durch leichte Bewegungen den Gleichgewichtssinn. Daneben gibt es eine „Beinpresse“, den „Spaziergänger“, eine „Ruderbank“ und einen „Barren“. Der Barren ermöglicht auch Aufstehübungen aus dem Rollstuhl und Dehnübungen. „Die Outdoor-Fitnessgeräte sind in besonderer Weise auch für Seniorinnen und Senioren geeignet“, erläutert Michael Koch, Leiter des Garten- und Friedhofsamts. „Es sind Geräte, die vor allem die Beweglichkeit trainieren, aber auch Kraft- und Ausdauertraining ist möglich.“

Fotos: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen 1 von 2

Die Kosten für die Fitnessgeräte in Höhe von rund 5000 Euro werden von der Hans Link Stiftung übernommen, die von der Stadt Memmingen verwaltet wird. Eines der Geräte wurde vom Memminger Karl Ripfel gestiftet. Die fünf Fitnessgeräte bereichern das Freizeitangebot in den städtischen Grünanlagen.