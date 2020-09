Augsburg stellt Weichen für Clubs, Kultur und Gastronomie in der kalten Jahreszeit – Christkindlesmarkt „Spezial“ bis Mitte Januar?

„Wir könnten uns gut vorstellen, dass zum Beispiel der Kulturbiergarten am Kö der Jahreszeit angepasst weiter stattfindet. Mit Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene ist auch zu überlegen, ob es weitere Outdoor-Angebote auf anderen größeren Freiflächen oder auch an der Messe gibt“, so der Ordnungsreferent. Dabei zählt die Stadtspitze etwa auch auf den neuen „Corona-Bürgerbeirat“, der in Kürze ins Leben gerufen wird. Dazu diskutiert ein neu zusammengesetzter Beirat aus bis zu 20 Bürgerinnen und Bürgern alle vier Wochen mit der Verwaltungsspitze praxisnahe Vorschläge aus der Bevölkerung zur Bekämpfung der Pandemie. Diskutiert werden aber auch Iden, wie öffentliches Leben in der Stadt trotzdem stattfinden kann. „Eine negative Begleiterscheinung der Pandemie ist es, dass die im vergangenen Jahr stattgefunden Stadtteilgespräche ohne Anschluss bleiben mussten. Mit diesem neuen Format möchten wir wieder in die Bürgerbeteiligung einsteigen und gemeinsam mit den Augsburgerinnen und Augsburgern Ideen für das Miteinander in unserer Stadt entwickeln“, so OBin Eva Weber.

Reges Kulturleben drinnen und draußen

Auch die Kulturszene soll so gut wie möglich unterstützt werden. Laut Kulturamtsleiterin Elke Seidel geht die Aktion „Kultur vor dem Fenster“ weiter. Unter www.kultur-vor-dem- fenster.de/augsburg findet sich ein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten Augsburger Ensembles, die für Auftritte im Freien gebucht werden können. Auch das Mozartfest im Oktober findet statt. Der Brunnenhof des Zeughauses kann – solange es die Witterung zulässt – bespielt werden und auch Lab30 wird Corona-gerecht geplant. Nicht nur, dass auch das Staatstheater Augsburg seinen Spielbetrieb Ende September wiederaufnimmt – die Einrichtung will auch den ehemaligen Supermarkt Basic an der Ludwigstraße bespielen. Die freie Kulturszene soll diese Spielmöglichkeit ebenfalls mitnutzen können. „Eine neue Kooperationsmöglichkeit zwischen Staatstheater und freier Szene“, attestiert OBin Weber, die derzeit auch als Kulturreferentin agiert, diesem Projekt.