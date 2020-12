Stadt und Landkreis Augsburg | Wie halten es die Leute mit der nächtlichen Ausgangssperre

Symbolbild

Insgesamt hielten sich die Bürgerinnen und Bürger sehr gut an die Vorgaben.

In Einzelfällen stellte die Polizei jedoch Verstöße fest. So traf sich am 10.12.20, gegen 23.00 Uhr, eine Vierergruppe von 19- bis 24-Jährigen in Augsburg im Hochfeld, um gemeinsam auf der Straße Pizza zu essen. Den Personen war die Rechtslage, nach eigenen Angaben, bekannt.

In der Nacht von 10.12. auf 11.12. gab es insgesamt 20 Fälle, bei denen die Missachtung der Ausgangssperre geahndet wurde.