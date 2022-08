Am Donnerstag (18.08.2022), gegen 17:00 Uhr, rastete ein 26-Jähriger nach Personenverwechslung aus. Der Mann erkannte in einer Supermarktfiliale in der Hagenmähderstraße angeblich seine Ex-Freundin wieder.

Dies wühlte ihn offensichtlich so auf, dass er zum Pkw der Frau rannte und auf diesen einschlug. Die Windschutzscheibe sowie das Heck wurden hierbei beschädigt. Auch riss der 26- Jährige ein Kennzeichenschild ab. Hierbei verursacht er an dem Pkw einer 31-Jährigen circa 800 Euro Sachschaden.

Zeugen filmten den Vorfall, sodass der 26-Jährige zu Fuß vom Tatort flüchtete. Mit Hilfe der Zeugen konnte der Mann kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden und machte einen aggressiven und verwirrten Eindruck. Der 26-Jährige schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein und wurde ins Bezirkskrankenhaus gebracht.

Die 31-jährige Fahrzeugbesitzerin war nicht die Ex-Freundin des Mannes und wurde während des Vorfalls nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

