Gestern fiel Passanten ein Jugendlicher auf, der auf einem E-Scooter in der Bauernstraße unterwegs war. Als er dort offenbar das Schaufenster einer Apotheke beschädigte und anschließend zu Fuß flüchtete, wurde die Polizei verständigt.

Eine Streife konnte vor Ort feststellen, dass nicht nur das Schaufenster beschädigt wurde, sondern sich der Jugendliche offenbar auch Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hat. Eine parallel laufende Fahndung war bereits nach wenigen Minuten erfolgreich. Der Jugendliche konnte durch Beamte im Nahbereich festgestellt und angehalten werden. Dabei verhielt er sich gegenüber den Einsatzkräften sehr aggressiv und versuchte diese zu treten bzw. zu beißen. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten massiv.

Bei ihm wurden mehrere Süßigkeiten sowie Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich aufgefunden. Beides könnte nach bisheriger Einschätzung aus der Apotheke stammen und wurde deshalb sichergestellt.

Da der Jugendliche offensichtlich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt, u.a. weil er nach Zeugenangaben mit einem E-Scooter unterwegs war. Hierfür gelten die gleichen vorgeschriebenen Alkoholgrenzen wie beim Fahren mit einem Kraftfahrzeug.

Auch bei der Blutentnahme leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand und spuckte zudem nach den Beamten. Da sein aggressives Verhalten sich über längere Zeit in keinster Weise änderte und er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich einer entsprechenden Facheinrichtung übergeben. Die Erziehungsberechtigten wurden über die Vorfälle umgehend informiert.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei bis zu 3.000 Euro liegen.

Die Polizei ermittelt nun neben des Einbruchgeschehens wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.