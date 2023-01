Stadtbergen – Unfallfluchtfahnder ermitteln Verursacher

Mit Polizeibericht vom 19.01.2023 berichteten wir von einer Fahrerflucht am Mittwoch (18.01.2023) zwischen 5:30 Uhr und 5:45 Uhr.

Durch die Beamten der örtlichen Polizeiinspektion wurden die Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei um Mithilfe ersucht. Durch Begutachtung des Schadens an dem beschädigten Fahrzeug und Recherchen mit den aufgefundenen Fahrzeugfragmenten am Unfallort konnten diese nicht nur den genauen Fahrzeugtyp des unfallverursachenden Fahrzeuges ausfindig machen, sondern auch diese Summe der zugelassenen Fahrzeuge durch die Farbe eingrenzen.

Eine Überprüfung der in Frage kommenden Fahrzeuge führte schließlich zu einem Lkw der Marke Mercedes Benz, der sich zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits in einer Werkstatt zur Reparatur befand. An dem Lkw konnten Unfallspuren ausgemacht werden die eindeutig dem genannten Verkehrsunfall zugeordnet werden konnten. Der Fahrer muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Neusäß – Radkappe führt zu Täter

Am Mittwoch (11.01.2023) stellte ein Wohnwagenbesitzer im Ortsteil Ottmarshausen am Nachmittag einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite seines in der St.-Vitus-Straße am Straßenrand abgestellten Fahrzeuges fest. Neben dem Schaden, der auf circa 1.000 Euro geschätzt wurde, konnte vor Ort eine Radkappe aufgefunden werden, die einem 1er oder 2er BMW zugeordnet werden konnte. Weitere Hinweise auf das Verursacherfahrzeug konnten an der Unfallstelle nicht gewonnen werden. Eine Recherche der eingeschalteten Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei führte zu einer dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen im Umkreis des Tatortes. Dennoch konnte mit viel Fleiß ein 88-jähriger Fahrzeugführer als Verursacher ermittelt werden. An seinem Fahrzeug konnte ein entsprechendes Schadensbild und eine fehlende Radkappe festgestellt werden. Der Unfallverursacher muss nun nicht nur für den entstandenen Schaden an dem Wohnwagen aufkommen, sondern sich auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

