Einen nicht ganz alltäglichen Fall von Diebstahl mussten die Beamten der PI Augsburg 6 am Wochenende aufnehmen. Die Besitzer einer Baumschule in der Panzerstraße hatten ihren Betrieb am Samstag (09.07.2022) gegen 13.00 Uhr versperrt.

Als sie am Sonntag (10.07.2022) gegen 09.00 Uhr wieder dort eintrafen um die Pflanzen zu gießen, stellen sie ein aufgebrochenes Zugangstor, aufgebrochene Gartenhäuser und einen ebenfalls angegangenen Container fest.

Der oder die Täter hatten Pflanzen und Bäume (darunter u.a. japanische Zierahorne) im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet. Zum Abtransport des Beuteguts müssen die Diebe mutmaßlich einen Transporter oder ein ähnlich geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

