Er komme aus der Seelsorgearbeit und kehre nun in diesen Aufgabenbereich zurück, so Thoma. Seine Gaben, Erfahrungen und Fähigkeiten könne er sehr gut auf der neuen Stelle einbringen. Ein Schwerpunkt werde dabei sein, den institutionellen Charakter der Altenheimseelsorge in den Blick zu nehmen. Auch die Vernetzung mit anderen Akteuren, wie Regierungsstellen, Expertenkreisen, Fachverbänden des Diakonischen Werkes werde dabei eine Rolle spielen.

Seit April 2019 war Michael Thoma Stadtdekan des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Augsburg. Seine Aufgabenschwerpunkte waren die Begleitung der Kirchengemeinden in der Region Mitte, dekanatliche Leitungs- und Verwaltungsaufgaben, Diakonie und Ökumene.

Kurze und intensive Zeit in Augsburg

Seine Zeit im Dekanat Augsburg sei eine kurze und zugleich intensive Zeit gewesen, die vor allem durch die Pandemie geprägt gewesen sei, so Thoma. „Daher konnte ich leider weniger intensiv mit Ihnen direkt ins Gespräch kommen, als ich mir das gewünscht hätte. Zugleich habe ich die Gottesdienste und die Besuche bei Ihnen sehr genossen. Ich danke allen Gemeindegliedern und Weggefährten für alles Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben und wünsche Ihnen und der Region Augsburg so auf diesem Weg Gottes Segen“, so Thoma zum Abschied.

Im Rahmen einer Andacht in der Barfüßerkirche verabschiedete sich der Stadtdekan auch von den Mitarbeitenden der Gesamtkirchenverwaltung. Geschäftsführer Jürgen Steinmetz würdigte Thomas‘ „engagierten Einsatz zum Wohle der Verwaltung. Wir werden ihre umsichtige und fürsorgliche Art der Führung vermissen.“

Verabschiedungsgottesdienst im Oktober

Stadtdekan Michael Thoma wird im Großraum Augsburg zusammen mit seiner Familie wohnen. Der Gottesdienst zur Verabschiedung findet statt am Sonntag, den 9. Oktober um 15.00 Uhr in der St. Anna Kirche, Augsburg, Im Annahof 2.