Stadtgebiet Augsburg | Falsche Sparkassenmitarbeiter sind zweimal erfolgreich

Zwei Trickbetrugs-Versuche wurden gestern der Polizei gemeldet. Beide Male gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Stadtsparkasse aus und konnten ihre Opfer überzeugen ihnen sensible Kontodaten anzuvertrauen:

Symbolbild

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (26.01.2021), gegen 20.40 Uhr, meldet sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Sparkasse bei einer 38-jährigen Geschädigten und gab an, dass Betrüger das Kontolimit der Frau geändert hätten. Um den Vorgang rückgängig zu machen, forderte der tatsächliche Betrüger eine sechsstellige Push-TAN-Nummer zu übermitteln. Die 38-Jährige übermittelte diese sensible Banknummer und erlitt dadurch letztendlich einen Vermögensschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Frau schöpfte erst Verdacht, als der dreiste Anrufer eine zweite TAN forderte. Erst daraufhin beendete die Geschädigte das Telefonat.

Innenstadt – Ebenfalls am 26.01.2021, gegen 20.30 Uhr, stellt sich ein vermeintlicher Bankangestellter aus der Sicherheitsabteilung der Stadtsparkasse Augsburg bei einer 30-jährigen Geschädigten telefonisch vor. Die Geschädigte erkannte die Anrufernummer als Telefonnummer ihrer Bank und hielt die Angaben des Betrügers für plausibel. Der Unbekannte konnte der Frau sogar Informationen zum eigentlichen Bankberater geben. Die 30-Jährige teilte dem Anrufer ihre Bankdaten mit und noch während des Telefonats wurden durch den Betrüger als vermeintliche „Sicherheitsmaßnahme“ drei Überweisungen getätigt. Insgesamt entstand der Bankkundin ein Vermögensschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Betrüger geben sich oft als Bank- oder Behördenmitarbeiter aus und verlangen die Herausgabe schützenswerter Daten. Grundsätzlich sollten sensible Daten nie übers Telefon an unbekannte Personen herausgegeben werden. Hinweise und Tipps zum Schutz vor dieser und weiterer Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de