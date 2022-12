Grund zum Feiern für die Agentur SportBrain und die Stadtsparkasse Augsburg! Die 2021 gestartete Nachhaltigkeits-Kampagne #stadtgewaechs wurde mit dem DEUTSCHEN AGENTURPREIS 2022 im Bereich „B2B Kampagne‘ ausgezeichnet! Ein toller Beweis für die Werbewirksamkeit der bisherigen Nachhaltigkeitsaktionen in Augsburg!

Im Jahr 2021 entwickelte SportBrain erstmals gemeinsam mit der Stadtsparkasse Augsburg ein Konzept zur Darstellung der nachhaltigen Strategie des größten Augsburger Kreditinstitutes. Die Idee hinter dem #stadtgewaechs umfasste den Aufbau einer großen grünen Installation in der Augsburger Innenstadt, eine Pflanzenverteil-Aktion, eine Müllsammelaktion sowie mehrere kreative Gewinnspiele. Als Herzstück der Kampagne galt ein grüner Stadtdschungel. Hierzu wurden eine mit Pflanzen bestückte Großinstallation im Augsburger Mettlochgässchen konzipiert und in all ihren Bestandteilen geplant. Diese Kampagne wurde nicht nur durch auf den Social-Media-Kanälen der Stadtsparkasse unterstützt, sondern auch in Form von Kurclips für die digitale Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit festgehalten.

Größer, besser, Stadtgarten

Im Juli 2022 wurde diese Marketing-Kampagne in einer größeren und noch imposanteren Form wiederholt. Im Auftrag der Stadtsparkasse Augsburg entwickelten das Projektteam von SportBrain eine Kulisse für eine 500 Paletten große „Sitzlandschaft“ am Augsburger Königsplatz, die schlus- sendlich „Stadtgarten am Kö“ getauft wurde. Um den Manzu-Brunnen am Augsburger Königsplatz entstand ein wunderschöner Rückzugsort, der den vielen Augsburger:innen an diesen heißen Ta- gen im Juni und Juli einen schattigen und erfrischenden sowie grünen Rückzugsort mit Sitzplätzen lieferte. Die Produktion eines Kinospots, der im Augsburger Freiluftkino zu sehen war sowie mehrerer Trailer ebneten den Weg für die Sichtbarkeit dieser Aktion. Insgesamt wurden die beiden Aktionen in den Jahren 2021 und 2022 auf Social Media von über 600.000 Menschen gesehen. Umso beein- druckender ist diese Zahl, wenn man sie in Relation mit der Augsburger Einwohnerzahl von 300.000 setzt. Ein besonderes Highlight war in beiden Jahren die Einbindung des Augsburger THWs und der städtischen Freiwilligen Feuerwehren. Mit dieser Kooperation unterstreicht die Stadtsparkasse auch ihr Engagement im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit.

Rolf Settelmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg: „Das Ziel unserer Kampa- gnen war es, die Augsburger Bevölkerung auf das wichtige Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Wir freuen uns, dass dies mit den grünen Installationen so erfolgreich gelungen ist!“

Gewürdigt wurde diese über zwei Jahre hinweg erfolgreiche Arbeit der Kreativagentur SportBrain nun mit dem Deutschen Agenturpreis 2022 in der Kategorie ‚B2B Kampagne‘.

Christoph von Külmer, CEO der Agentur SportBrain: „Das ganze Team von SportBrain ist un- glaublich stolz, dass unsere Kreativleistung in der Kampagne #stadtgewaechs nun mit dem Deutschen Agenturpreis gewürdigt wird. Der Preis verdeutlicht noch einmal, was für ein tolles Ausrufezeichen wir in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Augsburg in Augsburg im Be- reich der Nachhaltigkeit erschaffen konnten. Wir konnten unser ganzes Leistungsportfolio für die Steigerung der Markensichtbarkeit demonstrieren und freuen uns schon auf 2023”.