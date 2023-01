Der 55. LEW Silvesterlauf war ein großer Erfolg und er lockte rund 1.500 Aktive in die Ballonstadt am Lech. Die ca. 10 km lange Strecke führte von der Sportallee in Gersthofen am Lech entlang Richtung Norden und wieder zurück zum TSV-Stadion.

Zudem gab es noch den Flizilauf mit einer Strecke von 300 bzw. 600 m für Schüler im Alter von 4 bis 11 Jahren. Zahlreiche Helfer des TSV Gersthofen sowie Mitarbeiter des Bauhofs Gersthofen, des BRKs, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Neben den schnellsten Läufer:innen aus dem Gesamtfeld wurden auch die Stadtmeister geehrt. Michael Wörle, Erster Bürgermeister, gratulierte der Gersthoferin Manuela Schantin und dem Gersthofer Peter Einmüller zu diesem Titel.

Die Gewinner des 55. LEW Silvesterlaurs in Gersthofen: