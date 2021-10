Stadtregierung startet Augsburger Stadtteilgespräche

„Es ist mir und meinem Team der Augsburger Stadtregierung ein großes Anliegen, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern aller Alterstruppen über wichtige Leitthemen für die Gesamtstadt Augsburg zu sprechen. Es geht um die Richtung, die wir in Zukunft einschlagen möchten.“ Vor diesen Hintergrund stellen Oberbürgermeisterin Eva Weber und ihr Regierungsteam die fünf regionalen Augsburger Stadtteilgespräche, die ab jetzt im Zeitraum von einem Jahr geplant sind.

Auftakt ist am Montag, 18. Oktober 2021, im Augsburger Nord-Westen mit den Stadtteilen Bärenkeller, Oberhausen, Kriegshaber und Pfersee. Der Abend in der Aula der Drei-Auen-Schule in Kriegshaber beginnt um 18 Uhr mit persönlichen Tischgesprächen und setzt sich ab 19 Uhr im Plenum für 90 Minuten „plus Verlängerung“ fort.

Von Mobilitätswende bis Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Im Mittelpunkt der regionalen Augsburger Stadtteilgespräche stehen verschiedene Leitthemen. Bildung, Klimafragen und Gestaltung des öffentlichen Raums gehören ebenso dazu, wie Verkehrsthemen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, digitale Angebote in der Verwaltung sowie Kultur und Sport. Über die E-Mail-Adresse stadtteilgespraeche@augsburg.de und alle weiteren städtischen Social-Media-Kanäle können Bürgerinnen und Bürger vorab Fragen stellen, aus denen Themenschwerpunkte gebildet werden.

In Präsenz und online dabei sein

Wer nicht in Präsenz vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Debatte im Stream unter augsburg.de/stadtteilgespraeche mitzuverfolgen und auch im Chat mitzudiskutieren.

Individuelle und persönliche Gespräche

Zu Beginn der regionalen Stadtteilgespräche laden Thementische die Bürgerinnen und Bürger ein, mit Oberbürgermeisterin Eva Weber, der Zweiten Bürgermeisterin und Referentin Martina Wild (Bildung), dem Dritten Bürgermeister Bernd Kränzle sowie den Referenten Reiner Erben (Umwelt), Martin Schenkelberg (Soziales), Jürgen K. Enninger (Kultur/Welterbe/Sport), Gerd Merkle (Bauwesen), Frank Pintsch (Ordnung) und Dr. Wolfgang Hübschle (Wirtschaft) ins Gespräch zu kommen sowie individuelle Fragen anzusprechen und zu klären.

Bedürfnisse identifizieren, Entwicklungen anschieben

Nach dieser rund einstündigen „Aufwärmphase“ setzten sich die Gespräche im Plenum fort. Auf der Basis der jeweiligen Stadtteil-Potenziale kann zum Beispiel darüber diskutiert werden, welche

Bedürfnisse in den Stadtteilen erfüllt und welche Entwicklungen angeschoben werden müssen, damit Wohnraum und Nahverkehrsangebote entstehen, Lebensqualität gesteigert oder der gesellschaftliche Zusammenhalt innerhalb der Stadtteilbevölkerung unterstützt wird. Auch Strukturen und niederschwellige Zugänge zu Bildungsangeboten in den Augsburger Stadtteilregionen sind ein wichtiges Thema.

OB Eva Weber: „Wertvolle Impulse für gute Lösungen“

Oberbürgermeisterin Eva Weber sieht das Format der regionalen Augsburger Stadtteilgespräche auch als einen „Neustart“ für die ganze Stadt nach den harten Monaten der Pandemie, die noch nicht vorbei ist. „Wir haben uns darauf einzustellen, noch eine ganze Weile mit Corona leben zu müssen und mit den Folgen für unsere Gesellschaft zurecht zu kommen. Zu diesem Lernprozess gehört auch, das öffentliche Leben wieder neu zu entdecken, Menschen zu treffen, zu diskutieren und um gute Lösungen für unser Augsburg zu ringen. Das ist eine spannende Aufgabe, die wir am besten gemeinsam anpacken. Ich wünsche mir sehr, dass dazu die regionalen Augsburger Stadtteilgespräche wertvolle Impulse geben“ so Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Weitere Termine der Augsburger Stadtteilgespräche