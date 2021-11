Stadtteilbücherei Lechhausen öffnet ab Dienstag wieder

Ab dem kommenden Dienstag, 16. November 2021, ist die Stadtteilbücherei Lechhausen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Diese sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 15 Uhr, sowie Montag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Während neben der Stadtbücherei-Zentrale am Ernst-Reuter-Platz auch die Stadtteilbüchereien in Kriegshaber und Haunstetten geöffnet sind, bleibt die Einrichtung in Göggingen bis auf Weiteres geschlossen.

Bgm. Martina Wild: „Schließung war schmerzhaft“

Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, ist froh und erleichtert, die Stadtteilbücherei Lechhausen wieder eröffnen zu können. Diese musste wegen erforderlicher Verschiebungen von Personalkapazitäten in der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit Corona vorübergehend geschlossen werden. Martina Wild: „Die Pandemiebekämpfung erfordert nach wie vor den Einsatz zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Stadtverwaltung. Aber mir ist bewusst, dass die vorübergehende Schließung der erst vor einem Jahr neu eröffneten Stadtteilbücherei für die Lechhauser Bevölkerung sehr schmerzhaft war. Darum haben wir uns um eine schnelle und positive Lösung für die Lechhauser Stadtteilbücherei bemüht.“