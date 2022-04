Stadtweites Streetball-Turnier in Augsburg

Am 7. Mai startet der Stadtjugendring Augsburg (SJR) erstmals sein stadtweites Staßenbasketball-Turnier, den „3×3 Streetball Cup Augsburg 2022“. Mitmachen können alle Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren und sich in den Stadtteilen für das Finale qualifizieren. Beim Finale am 21. Mai auf der oase wird der Meister von Augsburg gekürt.

Dieser wird vom SJR für die Bayern 3×3-Tour 2022 angemeldet. Das Startgeld übernimmt der SJR. Die Anmeldung zum 3×3 Streetball Cup Augsburg 2022 ist noch bis 4. Mai in den SJR-Jugendhäusern möglich.

„Aufgrund der seit Jahren steigenden Beliebtheit dieses Sports, die den wenigen Plätzen zur Ausübung in Augsburg entgegensteht, ist es nur eine logische Konsequenz, dass hier mehr Angebote gemacht werden müssen“ erläutert SJR-Vorsitzender Jonas Riegel. „Streetball setzt sich seit vielen Jahren immer mehr auch in Augsburg durch und hat während der Pandemie als einziges wirklich funktioniert. Jedoch sind die öffentlichen Plätze in Augsburg nicht in dem Zustand, dass der Sport in diesem Umfang ausgeübt werden könnte.“ ergänzt Streetworker Paul Waninger.

Termine

Vorrunde:

7.5., jeweils 14 Uhr: oase, Gögginger Park, Flößerpark, Schlössle-Park

14.5., 14 Uhr: b-box, Herrenbachstr. 41, 86161 Augsburg

Finale: 21.05. oase, Wiesenstraße 9, 86153 Augsburg

Anmelden könnt ihr euch bis 4. Mai in den SJR-Jugendhäusern: