Stadtwerke Augsburg bauen Fernwärme im Augsburger Norden aus

1.400 Wohneinheiten in Augsburg-Oberhausen werden im Zuge des Ausbaus der „Nordspange“ an die klimaschonende Wärmeversorgung angeschlossen.

Die Stadtwerke Augsburg (swa)erweitern ihr 170 Kilometer langes Fernwärmenetz um weitere 2,5 Kilometer. Künftig werden so auch Neubaugebiete in Oberhausen mit der klimaschonenden Fernwärme versorgt. Dazu investieren die swa in den kommenden zwei Jahren rund fünf Millionen Euro.

Das Netz wird von der bestehenden Leitung in der Thommstraße nahe dem Fischertor Richtung Am Pfannenstiel,Heinrich-von-Buz-Straße, Riedinger- und Dieselstraße bis hin zurbestehenden Leitung bei der Klinik Josefinum ringförmig ausgebaut. Auch das neue Wohngebiet in der Äußeren Uferstraße wird angeschlossen. Über die neue Leitung kann eine Wärmemenge in den Nordwesten von Augsburg transportiert werden, die zur Versorgung von umgerechnet mehr als 8.000 Wohnungen ausreicht. Gleichzeitig wird die Versorgungssicherheit für die dort liegenden Stadtgebiete deutlich erhöht.

Für den Ausbau sind ab 22. Februar Vorarbeiten mit Baum- und Grünschnitt im Bereich der Ecke Thommstraße/Am Pfannenstiel notwendig. Im Bereich der Dieselbrücke muss für den Düker unter der Wertach ein Baum gefällt werden.Dieser Baum sowie Zierhecken oder Sträucher, die dabei verändert werden, werden im Herbst ersetzt odernachgepflanzt.

Ende März beginnen die Bauarbeiten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen im Bereich Am Pfannenstiel. Hier werden insgesamt 405 Meter neue Leitung verlegt. Dazu wird die Straße abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Dadurch kommt es zu Einschränkungen für Fußgänger und Fahrzeugverkehr sowie zu Baustellenlärm. Der Zugang zu den angrenzenden Häusern und die Zufahrt zu den Grundstücken werden mit Ausnahme kurzfristiger Unterbrechungen gewährleistet sein.Ausweichparkplätze für Anwohnerparken werden auf einem nahegelegenen Gelände angeboten.Anwohner werden per Einwurf über die Bauarbeiten informiert. An der Wertachquerung wird ab April gebaut, in der Äußeren Uferstraße voraussichtlich ab Juni.

Das geplante Bauende für den BereichAm Pfannenstiel, den südlichen Teil derHeinrich-von-Buz-Straße, die Wertachquerung und die Äußeren Uferstraße ist im Sommer 2021.

Im Frühjahr 2022 geht es dann mit den Bauarbeiten in der nördlichen Heinrich-von-Buz-Straße weiter. Im Sommer 2022 folgen der Ausbau in der Riedingerstraße und der Dieselstraße. Bei der Kreutzerstraße in Oberhausen wird die neue Leitung an die bestehende Fernwärmeleitung am Josefinumangeschlossen. Bis Oktober 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Im Rahmen der nachhaltigen Wärmeversorgung der Stadt bauen die swa ihr Fernwärmenetz kontinuierlich aus. Im Oktober 2019 hat die sogenannte „Stammleitung 7“ in Lechhausen ihr Ziel, die Firma KUKA, erreicht.

Im Biomasse-Heizkraftwerk, im Heizkraftwerk in der Franziskanergasse und im Gasturbinenheizkraftwerk der swa sowie der Abfallverwertungsanlage (AVA) werden Strom und Wärme in sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung ökologisch erzeugt. Rund 90 Prozent der gesamten Wärme im Fernwärmenetz der swa stammen aus dieser hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung. Weil die Wärme, die bei der Stromgewinnung entsteht, als Fernwärme genutzt wird, wird der eingesetzte Brennstoff optimal ausgenutzt. Im Vergleich zu Einzelheizungen reduzieren sich durch die zentrale Erzeugung mit modernster Filterung Emissionen wie Kohlendioxid oder Feinstaub deutlich. Das Biomasse-Heizkraftwerk der swa arbeitet klimaneutral.

Weite Teile der Augsburger Innenstadt werden ausschließlich durch die Fernwärme versorgt. Das trägt dort ganz erheblich zur Luftreinhaltung bei. Außerdem sind Wohngebiete wie das Uni-Viertel, die ehemaligen US-Kasernen oder das Schwaben-Center an die Fernwärme angeschlossen, ebenso wie große Unternehmen, etwa die MAN oder KUKA, Schulen oder die Kliniken Uniklinik, Diakonissenhaus, Josefinum und Vincentinum. Mit der Leistung der abgegebenen Fernwärme können insgesamt umgerechnet rund 35.000 Haushalte versorgt werden.