Das bayerische Kabinett hat am Mittwoch, 6. Dezember die Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bayern beschlossen. Die Stadtwerke Augsburg (swa) begrüßen die Rückkehr zur Normalität im Fahrbetrieb.

Ab Samstag, 10. Dezember ist das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken auch in den Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke Augsburg (swa) nicht mehr notwendig. „Wir begrüßen die Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV“, sagt swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. „Die Normalität, die schon seit Monaten in anderen Lebensbereichen wieder eingekehrt ist, wird so bald auch in den Augsburger Straßenbahnen und Bussen spürbar.“ Das sei eine große Erleichterung für viele Fahrgäste.

Nachdem die Maskenpflicht in fast allen anderen Lebensbereichen bereits vor Monaten gefallen ist, sei die Maskenpflicht im ÖPNV für viele Fahrgäste nicht mehr nachvollziehbar gewesen. Auch die Kontrollen seien zunehmend schwieriger geworden. „Zwar befolgen die Augsburgerinnen und Augsburger die Maskenpflicht immer noch zu 97 Prozent, dennoch nimmt die Bereitschaft ab und wir können als Verkehrsunternehmen die Maskenpflicht nicht flächendeckend in den Fahrzeugen kontrollieren“, so Casazza.

Bayern ist das erste Bundesland, in dem die Maskenpflicht im ÖPNV nun nicht mehr gilt. Die Verordnung zum Tragen der Maske läuft zum Freitag, 9. Dezember 2022 aus. Die bayerische Regierung hat die im April 2020 eingeführte Maskenpflicht aufgrund der aktuell stabilen Infektionslage nicht verlängert. Das Tragen einer Maske wird aber auch weiterhin empfohlen.