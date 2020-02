Stadtwerke Augsburg erweitern die Zahl der Haltestellen mit garantierten Anschlüssen

Die Stadtwerke Augsburg (swa) erweitern die Zahl der Haltestellen mit garantierten Anschlüssen. Bereits seit vier Jahren garantieren die swa ihren Fahrgästen zu bestimmten Zeiten direkte Anschlüsse an sechs Haltestellen in Augsburg. Jetzt kommen drei weitere dazu. Wird beim Umsteigen ein Anschluss nicht erreicht, leisten die swa Entschädigung.

An neun Haltestellen sind die Anschlüsse garantiert

Eine reibungslose Fortbewegung mit Bus und Straßenbahn durch die Stadt und jeden Anschluss erreichen: Das garantieren die swa ab sofort an neun wichtigen Umsteigestellen im Augsburger Stadtgebiet. Bereits im Jahr 2015 wurde die Anschlussgarantie für die Haltestellen Göggingen Rathaus, Haunstetten Nord, Rudolf-Diesel-Gymnasium, Textilmuseum und Jakobertor eingeführt. Nun gilt sie auch am Bärenwirt/DRvS, der Berliner Allee, Neuer Ostfriedhof und der Haltestelle Haunstetten West.

Die Wahl fiel auf diese Haltestellen, weil sie wichtige Umsteigestellen von der Straßenbahn zu den Buslinien darstellen. Zudem herrscht an diesen Knotenpunkten durchschnittlich ein größeres Fahrgastaufkommen. Die Garantie gilt unter der Woche am Abend ab 20:30 Uhr bis Betriebsende, am Sonntag ganztags.

Kostenerstattung oder kostenlose Streifenkarte

Falls Fahrgäste an den genannten Haltestellen einen versprochenen Anschluss nicht erreichen, bekommen sie von den swa eine Entschädigung in Form einer Streifenkarte. Diese kann in einem der swa Kundencenter abgeholt werden. Alternativ werden die Taxikosten für die Fahrt von der Haltestelle bis zum Zielort für bis zu 15 Euro von den swa zurückerstattet.

Online Formular ausfüllen und Quittung einreichen

Um die Kosten rückerstattet zu bekommen, können Vorfälle ganz einfach online gemeldet werden. Neben der Online-Meldung können betroffene Fahrgäste auch in den swa Kundencentern am Königsplatz oder am Hohen Weg sowie beim Fahrer ein entsprechendes Formular bekommen. Dieses kann ausgefüllt in einem der Kundencenter abgeben oder per Post zugesendet werden. Für die Rückerstattung der Fahrtkosten mit dem Taxi ist die Vorlage der Originalrechnung notwendig.

97 Prozent der Anschlüsse werden im Durchschnitt erreicht

Bereits jetzt werden im Durchschnitt 95 bis 97 Prozent der Anschlüsse nachts und an Sonn- und Feiertagen erreicht. Obwohl Straßenbahnen und Busse vom regulären Straßenverkehr abhängig sind, verzeichnete die swa-Flotte im vergangenen Jahr eine Gesamtpünktlichkeit von rund 87 Prozent, auch zu Stoßzeiten.

Übrigens: Am Königsplatz erleichtert die Beleuchtung das Umsteigen. Leuchtet der Kö grün, haben Fahrgäste noch Zeit, umzusteigen. Blinkt er bereits, so fahren die Fahrzeuge in weniger als einer Minute ab.