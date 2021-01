Stadtwerke Augsburg reduzieren Busse am Sonntag

Wegen der sehr geringen Nutzung fahren die Buslinien der Stadtwerke Augsburg (swa) an Sonn-und Feiertagen künftig im 30-Minuten-Takt, erstmals am kommenden Sonntag, 31. Januar.

„Durch die Lockdown-Maßnahmen sind bis auf notwendige berufliche Fahrten fast alle Anlässe für Mobilität an Sonn- und Feiertagen weggefallen“, erklärt swa-Sprecher Jürgen Fergg. „Die meistenBusse sind mit bis zu zehn Fahrgästen mehr als spärlich besetzt.“ In Einzelfällensind auf kurzen Streckenabschnitten an Sonn- und Feiertagen auch mal zehn oder 15 Fahrgäste.

„Wenn es nicht zusätzlich zur Sicherheit beiträgt, wollen wir unnötige Fahrten vermeiden. Sie sind ökologisch unsinnig und auch eine Gefährdung für unser Fahrpersonal und unsere Mitarbeitenden in den Werkstätten“, so Jürgen Fergg. Schließlich seien auch sie einem Infektionsrisiko ausgesetzt.

“Unser bisheriger Weg, mit dem Fahrtenangebot und dem Takt dynamisch auf die jeweilige Situation und die Nachfrage zu reagieren, hat sich als richtig erwiesen. Wir bieten so viel Kapazität wie nötig an, damit die Fahrgäste gesund an ihr Ziel kommen, und so wenig wie möglich, damit unsere Fahrerinnen und Fahrer keinem unnötigen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.“

Ansonsten gilt bei den Bussen untertags der auch vor Corona übliche 15-Minuten-Takt, nachts ab 20:30 Uhr der 30-Minuten-Takt. Ab Mittwoch, 27. Januar fahren auch die Buslinien 32 und 41 wie alle anderen Buslinien ab 20:30 Uhr im 30-Minuten-Takt, statt wie bisher im 15-Minuten-Takt. Die Straßenbahnen bleiben untertags beim dichten, in anderen Städten normal üblichen Zehn-Minuten-Takt, ab 20:30 Uhr fahren sie weiterhin im 15-Minuten-Takt.

FFP2-Maskenpflicht wird sehr gut eingehalten

Die FFP2-Maskenpflicht wird in Augsburg sehr gut eingehalten. Nach der „Kulanzwoche“ sind seit Montag, 25. Januar FFP2-Masken im ÖPNV und Einzelhandel zwingend vorgeschrieben. Bisher musste kein Fahrgast des Fahrzeugs verwiesen werden, weil es keine FFP2-Maske getragen hat.