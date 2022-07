Heute präsentierten die Stadtwerke Augsburg sieben der insgesamt zwölf neue Busse der Stadtwerke Augsburg (swa) auf dem Augsburger Rathausplatz. Noch bis 12 Uhr informieren Mitarbeitende der swa und der MAN über die neuen Fahrzeuge.

Die Busflotte der Stadtwerke Augsburg (swa) wächst. Zwölf neue MAN-Busse rollen bald durch die Stadt, angetrieben durch CO2-neutrales Biogas und ausgestattet mit Hybridtechnik. Das neue Design der Busse ist in Silber mit blauem Streifen an die Gestaltung der bisher neuen Generation der Mercedes-Busse angelehnt. Die neuen Busse überzeugen nicht nur durch ihr modernes Design. Auch in Sachen Umweltfreundlichkeit punkten sie, denn für den Antrieb der Fahrzeuge wird bis zu 20 Prozent weniger Biogas benötigt, als bei den alten Modellen.

Nach der europaweiten Ausschreibung fiel die Wahl diesmal wieder auf die Marke MAN. Sie konnte die meisten Anforderungen aus dem Kriterienkatalog der Ausschreibung erfüllen. Die neuen Modelle ersetzen in die Jahre gekommene Busse. Im Herbst dieses Jahres folgen zudem die ersten neuen Straßenbahnen der Firma Stadler. Nach der intensiven Inbetriebnahme-Phase sind sie voraussichtlich ab Frühjahr 2023 im Einsatz.