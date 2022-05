Stadtwerke sanieren Fernwärmeschächte in der Augsburger Innenstadt

Ab Montag, 9. Mai werden die Stadtwerke Augsburg (swa) in der Augsburger Innenstadt zwei Fernwärmeschächte sanieren. Die etwa zwei-mal-zwei Meter großen Schächte werden regelmäßig geprüft und gewartet und müssen nun für eine weiterhin sichere Wärmeversorgung saniert werden.

Begonnen wird am 9. Mai in der Annastraße in Höhe des Drogeriemarktes Müller. Die Arbeiten am Fernwärmeschacht dauern voraussichtlich etwa drei Wochen. Danach stellt das Tiefbauamt der Stadt Augsburg die Straßenoberfläche wieder her. Im Anschluss wird ein weiterer Schacht in der Annastraße auf Höhe des Mettlochgässchens saniert. Die Auswirkungen auf den Verkehr sind relativ gering, so ist zum Beispiel das Mettlochgässchen jederzeit begehbar. Auch der Lieferverkehr für die Geschäfte ist möglich. Mit Gastronomen und Geschäftsinhabern in den Bereichen wurden die Bauarbeiten besprochen, Anwohner werden gesondert informiert.

Nach den Sommerferien werden zwei weitere Fernwärmeschächte am Königsplatz sowie in der Konrad-Adenauer-Allee am Abzweig zur Hallstraße saniert.