Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
4.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Städte verdienen 262 Millionen Euro durch Raser

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung mussten Autofahrer im Jahr 2024 insgesamt gut 262 Millionen Euro zahlen. Das berichtet die “Bild” (Samstagausgabe) unter Berufung auf eine eigene Umfrage in den 30 größten deutschen Städten.

Städte Verdienen 262 Millionen Euro Durch RaserMobiler Blitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach nahm Hamburg mit 47 Millionen Euro am meisten Bußgeld aufgrund von Tempoverstößen, Fahren bei Rot und anderen Verkehrswidrigkeiten ein. Dahinter folgen Berlin mit 33,4 Millionen Euro und Köln mit 24,9 Millionen Euro, wobei laut Aussagen eines Kölner Stadtsprechers in diesen Wert auch die Rotlichtverstöße einlaufen.

So handhaben es auch andere Städte, wie zum Beispiel Leipzig, wo Raser und Ampel-Sünder für 12,4 Millionen Euro Einnahmen sorgen. Düsseldorf nahm für 17,4 Millionen Euro mit Bußgeldern ein. Bielefeld zählte 13,5 Millionen Euro, Hannover gut sieben Millionen Euro und Dresden 3,6 Millionen Euro.

Wie die “Bild” weiter schreibt, dürften die Einnahmen 2025 noch höher ausfallen. Die Städte, in denen bereits Halbjahreszahlen vorliegen, melden demnach insgesamt einen Anstieg der Bußgeldeinnahmen im Verkehr um fast zehn Prozent von 80,8 auf 86,8 Millionen Euro. Laut der “Bild”-Umfrage sorgten Blitzer in den Städten allein im ersten Halbjahr 2025 für gut zwei Millionen Verfahren bei den Ordnungsämtern oder Bußgeldstellen. Vorne ist hier Hamburg mit 341.185 reinen Blitzer-Briefen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel