Montag, Oktober 20, 2025
Vermischtes
Städtebund-Chef fordert stärkeren Fokus auf innere Sicherheit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, André Berghegger, fordert angesichts der Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Migration im Stadtbild einen stärkeren Fokus auf die innere Sicherheit.

Städtebund-Chef Fordert Stärkeren Fokus Auf Innere SicherheitPolizei in Saarbrücken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berghegger sagte dem “Handelsblatt” (Dienstagausgabe), es erscheine angebracht, “nicht über Begrifflichkeiten zu diskutieren, sondern den Blick auf das Wesentliche zu richten”. Im Mittelpunkt müsse stehen, dass sich Bürger in den Innenstädten und Ortskernen wohlfühlten. “Die Aufenthaltsqualität in den Städten und Gemeinden muss verbessert werden. Dazu gehört auch, das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen zu stärken.”

Berghegger forderte von Bund und Ländern verstärkte Maßnahmen, um den Schutz vor Kriminalität zu verbessern und den Menschen Sicherheit zu vermitteln. “Dazu kann eine verstärkte Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten ebenso gehören wie verstärkte Streifengänge der Polizei gemeinsam mit den Ordnungsbehörden”, sagte der Städtebundchef. “Auch verdachtsunabhängige Kontrollen, etwa an Bahnhöfen, können dazu beitragen, das subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern und mögliche Straftaten zu verhindern.”





