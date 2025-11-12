Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Städtetag beklagt hohe Anti-Terror-Kosten für Weihnachtsmärkte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Deutsche Städtetag beklagt gestiegene Sicherheitskosten für Veranstalter von Weihnachtsmärkten. “Der Aufwand für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten und auch für andere Innenstadtveranstaltungen ist tatsächlich in den vergangenen Jahren enorm gestiegen”, sagte Christian Schuchardt (CDU), Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, dem “Münchner Merkur” (Donnerstagausgabe) von “Ippen Media”.

Städtetag Beklagt Hohe Anti-Terror-Kosten Für WeihnachtsmärkteMagdeburger Weihnachtsmarkt nach Anschlag 2024 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Grund seien vor allem “deutlich höhere Anforderungen an die Sicherheitskonzepte”. Diese seien notwendig, stellten Betreiber und Städte aber “vor enorme finanzielle Herausforderungen”, so Schuchardt, der bis 2025 Oberbürgermeister der Stadt Würzburg war.

“Viele der Maßnahmen, die hohe Kosten verursachen, sollen potenzielle Terroranschläge verhindern”, erklärte der Kommunalpolitiker. “Terrorabwehr ist aber eigentlich keine kommunale Aufgabe.” Der Städtetag fordert daher Bund und Länder dazu auf, in Zukunft die Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen zu übernehmen, die Terroranschläge verhindern sollen.

Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin ist Terrorabwehr eigentlich Aufgabe des Staates. Das Urteil gilt allerdings nur für Märkte in der Hauptstadt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel