Montag, November 24, 2025
Städtischer Angestellter und Ehefrau in Kempten wegen Diebstahl von über einer Million Euro inhaftiert
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Städtischer Angestellter und Ehefrau in Kempten wegen Diebstahl von über einer Million Euro inhaftiert

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KEMPTEN. Einem Kreditinstitut fiel Anfang Oktober 2025 eine ungewöhnliche Serie von Bargeldeinzahlungen auf. Dies führte zu einem Geldwäscheverdachtsbericht, woraufhin die Staatsanwaltschaft Kempten Ermittlungen einleitete.

Verdacht fällt auf städtischen Angestellten und Ehefrau

Die Untersuchungen, durchgeführt von der Kriminalpolizeiinspektion Kempten, konzentrierten sich auf einen 40-jährigen Angestellten des städtischen Betriebshofs von Kempten und seine 38-jährige Ehefrau. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Angestellte Münzgeld aus Parkscheinautomaten entwendete und auf Bankkonten einzahlte, zu denen seine Ehefrau ebenfalls Zugang hatte.

Schaden für die Stadtverwaltung über eine Million Euro

Die ermittelten Fakten deuten auf einen finanziellen Schaden für die Stadtverwaltung in Höhe von deutlich über einer Million Euro hin. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten erließ Haftbefehle gegen die Beschuldigten. Der Angestellte wird des Diebstahls in 720 Fällen beschuldigt, seine Ehefrau der Beihilfe zum Diebstahl in ebenso vielen Fällen.

Haftbefehle vollzogen

Die Haftbefehle wurden am Morgen des 24.11.2025 vollzogen. Das Ehepaar wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haft bestätigte. Beide wurden in verschiedene Haftanstalten eingeliefert. Auf die im Strafrecht geltende Unschuldsvermutung wird ausdrücklich hingewiesen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

