Stätzling | Fahndung nach Serien-Einbrecher – Verdächtigter festgenommen

Mit Artikel vom 02.05.2022 veröffentlichten wir ein Fahndungsfoto eines Einbrechers, auf dessen Konto ca. 100 Einbrüche im Großraum Augsburg gehen sollen..

Am Freitag (13.05.2022) gegen 23.20 Uhr gelang es Beamten der Kripo Augsburg den Gesuchten in einem Versteck in Stätzling aufzuspüren und festzunehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann wurde am vergangenen Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 51-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

