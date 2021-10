Stätzling – Am Montag, den 11.10.21, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Lkw Fahrer die Ortsverbindungsstraße von Wulfertshausen in Richtung Derching. Im weiteren Verlauf der Fahrt wollte der 46-Jährige nach links in Richtung Stätzling einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 29-jährigen BMW-Fahrer. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Friedberg verbracht.

Der 46-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw BMW entstand ein Totalschaden. Der Kleinlaster, der Marke Iveco musste ebenso wie der Pkw BMW abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Wulfertshausen und Stätzling waren ebenfalls an der Unfallörtlichkeit eingesetzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallörtlichkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.