Mit einem Großaufgebot an Kräften rückten die Feuerwehren nach Unterach einem Ortsteil von Rehling im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg an. Dort stand am Mittwochnachmittag (14.09.2022) ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen. Nach ersten Informationen soll es sich dabei um einen Stall handeln.

Die Feuerwehr hatten den Brand nach einiger Zeit unter Kontrolle und konnte dann zusammen mit Landwirten die Tiere evakuieren und in einen sicheren Bereich bringen. Personen wurden keine verletzt.