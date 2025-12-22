Newsletter
Stallbrand in Niederalteich setzt Wohnhaus in Flammen: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Stallbrand in Niederalteich setzt Wohnhaus in Flammen: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERALTEICH – In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2025 wurde der Brand eines Stalles in Niederalteich, Landkreis Deggendorf, gemeldet, der auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff.

Vollbrand von Stall und Wohnhaus

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr standen sowohl der Stall als auch das Wohnhaus in Vollbrand. Ein Großaufgebot umliegender Feuerwehren war im Einsatz und benötigte rund zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über weitere Stunden hin.

Keine Verletzten unter den Bewohnern

Glücklicherweise wurden die Bewohner bei dem Feuer nicht verletzt. Allerdings erlitt eine Feuerwehrfrau während der Löscharbeiten leichte Verletzungen. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.

Ermittlungen laufen

Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es derzeit nicht, jedoch wird auch ein möglicher technischer Defekt als Ursache untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

