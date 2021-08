Standesgemäß | FV Illertissen zieht mit Sieg über Kottern in das Pokal-Achtelfinale ein

Standesgemäß mit 3:0 setzte sich der Regionalligist FV Illertissen beim Bayernligisten TSV Kottern in der 2. Runde des bayerischen Totopokals durch. Dadurch gelang der Sprung ins Achtelfinale, das am 07. September ausgetragen wird.

Tim Bergmiller hatte bei den Illertissern entscheidenden Anteil beim Sieg in Kottern, erzielte zwei Treffer(34./62.). Den dritten steuerte Semir Telalovic mit seiner ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung in der 78. Minute bei. Trainer Marco Konrad hatte ihn und weitere Stammkräfte zunächst auf die Bank gesetzt, es galt angesichts der weiteren kommenden englischen Wochen, Kräfte zu sparen. „Man hat heute gesehen, dass wir einen guten Teamgeist haben, alle Spieler zeigten Präsenz. Die Breite unseres Kaders sorgt für gesunden Konkurrenzkampf.

Unser Sieg heute war völlig verdient, wir haben fast nichts zugelassen und erneut zu Null gespielt.“ Seine Mannschaft zeigte vom Anpfiff weg, dass sie hellwach war, ließ Ball und Gegner laufen. Schon in den ersten Sekunden wäre dann fast der Führungstreffer gelungen. Nach einer Balleroberung von Tim Bergmiller verfehlte Kai Luibrand seine anschließende Flanke nur um Haaresbreite. Allerdings zeigten auch die Gastgeber, bei denen nur drei (Christian Geiger, Philipp Wujewitsch, Tim Buchmann) dabei waren, dass dem höherklassigen Gegner nichts schenken werden. Ein Schuss von Julian Feneberg sorgte nach einer guten Viertelstunde durchaus für Gefahr. In der Folge schien aber der Illertisser Führungstreffer nur eine Frage der Zeit. Der gelang Yannick Glessing nach seinem tollen Alleingang(25.) mit abschließendem Schuss übers Tor noch nicht. Doch wenig später legte er mustergültig für Tim Bergmiller quer, der eiskalt zum 0:1 vollstreckte. Nach zwei weiteren guten Möglichkeiten für die Illertisser (38. Daniel Dewein Weitschuss- 45. Kai Luibrand Kopfball).

Die zweite Hälfte begann mit einer kleinen Drangperiode der Hausherren, die aber spätestens mit dem 0:2, erneut durch Tim Bergmiller(62.)beendet war. Schließlich sorgte Torjäger Semir Telalovic mit seiner ersten Ballberührung in der 78. Minute zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. Bei der heutigen Auslosung zum Achtelfinale wird der nächste Gegner für das Spiel am 07. September ermittelt. Der für kommenden Samstag steht bereits fest, es geht zum fälligen Punktspiel in die Passauer Gegend zum SV Schalding-Heining.