Stark angefangen, stark nachgelassen | ECDC Memmingen Indians setzen Negativtrend in Bad Tölz fort

Stark angefangen, stark nachgelassen. So lässt sich das Spiel am Freitagabend in Bad Tölz beschreiben. Drei Minuten vor dem Ende kassierten die ECDC Memmingen Indians das 3:4 und verloren, dank zweier Empty-Net-Treffer mit 3:6 bei den Löwen. Es war die dritte Niederlage in Folge. Am Sonntag (18 Uhr) muss der ECDC im Heimspiel gegen Stuttgart wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Gute Neuigkeiten gab es, trotz einiger angeschlagener Akteure, vor Beginn des Spiels. Valentin Busch und Linus Svedlund kehrten ins Line-Up zurück. Dafür fehlte Leon Häring, der nach Trainingsverletzung, auf unbestimmte Zeit ausfällt.

Im ersten Drittel hatten die Indians das Spiel ganz klar in der Hand. Die Memminger waren den Löwen in allen Belangen überlegen, gedanklich schneller und investierten mehr als die Gastgeber. Denis Fominych nutzte die erste Überzahlsituation der Indianer zum 1:0 aus. Dennoch wurden aber erneut hochkarätige Chancen nicht genutzt, um bereits im ersten Drittel einen entscheidenden Vorteil zu erzielen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Löwen relativ früh zum Ausgleich. Der Torschütze für die Hausherren war Späth in der 23. . Ab diesem Zeitpunkt wirkten die Maustädter wie ausgewechselt. Das Team konnte nicht mehr an das erste Drittel anknüpfen, während hingegen die Schwarz-Gelben immer besser wurden. Alexander Fichtner schoss das 2:1 für Tölz in der 29.Minute. Ein Hoffnungsschimmer auf Memminger Seite war dann der Ausgleich von Milan Pfalzer kurz vor Ende des Mitteldrittels.

Mit einem Unentschieden gingen beide Teams in die letzten zwanzig Minuten. Am Ende war es aber die Willensleistung der Löwen, die zum Sieg für die Gastgeber führte. Topi Piipponen traf zum 3:2 für Tölz (49.Minute). Memmingen glich zwar durch Matej Pekr aus (55.Minute), aber die Löwen waren giftiger und entschlossener. In der 58.Minute fälschte Philipp Schlager einen Schuss zum 4:3 ab. Zwei weitere Empty Net Treffer folgten. Oliver Noack und erneut Topi Piipponen schossen die Hausherren zum 6:3 Erfolg über die Indians.

Um den Negativtrend zu stoppen, gilt es am Sonntag umso mehr, zusammenzustehen. Gemeinsam mit den Fans im Rücken will das Team gegen die Stuttgart Rebels wieder in die Erfolgsspur finden. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Karten sind bereits online im VVK erhältlich.

fl

Tölzer Löwen – ECDC Memmingen 6:3 (0:1/2:1/4:1)

Tore: 0:1 (8.) Fominych (Peleikis, Pekr, 5-4), 1:1 (23.) Späth (Spöttel, Schmidpeter), 2:1 (29.) Fichtner (Pretnar, Fischhaber), 2:2 (39.) Pfalzer (Busch, Peleikis), 3:2 (49.) Piipponen (Schlager, Karsums), 3:3 (55.) Pekr (Fominych, Peleikis), 4:3 (58.) Schlager (Späth, Hörmann), 5:3 (60.) Noack (Spöttel, ENG), 6:3 (60.) Piipponen (Karsums, Edfelder, ENG)

Strafminuten: Bad Tölz 2 – Memmingen 6