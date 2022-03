Starke Aufholjagd reicht nicht | Ulmer Basketballer verlieren Euro-Cup-Spiel in Griechenland

Nach zwei BBL-Siegen gegen Würzburg mussten sich die Ulmer am 14. Spieltag des 7DAYS EuroCup gegen Promitheas Patras geschlagen geben. Die Partie in Westgriechenland ging lange Zeit an die Gastgeber, bis das Team von Jaka Lakovic im vierten Viertel eine starke Aufholjagd mit 30 Punkten startete. Ein Faktor des Gegners war Center Jerai Grant, der ratiopharm ulm Probleme bereitete. Am Sonntag wartet nun das Topspiel gegen Bayern München: Tagestickets sind noch im Ticketshop erhältlich.

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Teams erstmal ab und suchten ihren Rhythmus. Die Gastgeber schafften es selten durch die Ulmer Zone zu kommen – die Mannschaft von Jaka Lakovic ließ von der Dreierlinie Chancen liegen. Den Bann brach Semaj Christon, der von außerhalb erfolgreich abdrückte und die Gäste in Führung brachte (4:7, 5. Spielminute). Großen Einfluss auf das griechische Spiel hatte Center Jerai Grant: Der wuchtige Big Man tankte sich immer wieder unter den Ring und schloss ab. Ulm tat sich dagegen weiterhin schwer, die Würfe von Downtown wollten selten im Korb landen – doch auch hier hatten die Donaustädter wieder eine Antwort: Fedor Zugic netzte kompromisslos mit anschließendem Foul ab (17:13, 9.). Eine hohe Zweierquote von Patras und viel Wille auf Ulmer Seite führten zum 19:17-Zwischenstand. Im zweiten Viertel präsentierte sich ratiopharm ulm unter anderem mit Per Günther und Nicolas Bretzel auf dem Parkett – Bretzel sorgte mit einem Punktgewinn gegen drei gegnerische Spieler direkt für Aufsehen (23:21, 14.). Insgesamt war die Partie aber zerfahren, auf keiner Seite kam wirklich Ruhe rein – zudem summierten sich die Ballverluste. Promitheas Patras nutzte diese Phase, um sich von Ulm abzusetzen (30:21, 16.). Die Lücken in der Ulmer Verteidigung wurden nicht weniger, vor allem Grant war folglich eiskalt im Scoring. Die Truppe von Lakovic musste handeln: Mit einem Lauf und erfolgreicher Zonenverteidigung kämpfte sich Ulm wieder näher ran – zur Halbzeit ging die Führung mit 36:28 an das Team von Headcoach Ilias Zouros.





Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Griechen, sie zwangen die Ulmer vermehrt zu Ballverlusten. Bei beiden Mannschaften ging am gegnerischen Brett nicht viel – punktearme Minuten waren die Folge (41:29, 24.). Jerai Grant machte da weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte: Der Center von Patras war für ratiopharm ulm schwer zu kontrollieren. Dazu fanden die Gastgeber auch noch Gefallen daran von jenseits der Dreipunktlinie zu treffen: Patras sammelte Selbstbewusstsein und erhöhte zum Schluss des dritten Viertels auf 58:38. Der zahlenmäßige Abstand war zwar nicht einfach so auszublenden, aber Philipp Herkenhoff nahm sich ein Herz und verkürzte aus der Distanz. Promitheas wurde etwas passiver – die Ulmer schraubten am Punktezähler (63:50, 33.). Defensiv gewannen die Ulmer ihre Rebounds, die Mannschaft inklusive Bank war wieder voll da. Die 20 Punkte Rückstand waren plötzlich vergessen: Herkenhoff verkürzte mit einem wuchtigen Dunk auf nur noch neun Zähler. Als wäre das Vorstoßen der Ulmer nicht genug, erlaubte sich Coach Zouros mit dem Betreten des Feldes ein technisches Foul – Christon hämmerte den Dreier hinterher, nur noch fünf Punkte (66:61, 38.). Patras berappelte sich aber in der Crunchtime wieder und brachte den Sieg schlussendlich noch über die Zeit – am Ende hieß es 79:68.



Headcoach Jaka Lakovic: „Gratulation an Patras zu diesem verdienten Sieg. Ich denke Promitheas war von Anfang bis zum Ende das bessere Team. Im vierten Viertel haben wir einen Lauf gestartet und das Spiel geändert mit Zonenverteidigung, das hat auch das Tempo geändert – wir kamen bis auf wenige Punkte ran. Meiner Meinung nach hat das Team von Patras trotzdem verdient gewonnen.“

Es gibt noch Tagestickets für das München-Spiel

Das Courtside Live Topspiel: Ein absolutes Highlight wartet am Sonntag, 13.03. auf die Ulmer. In der ratiopharm arena in Neu-Ulm steigt ab 18:00 Uhr wieder die geilste Party der Stadt. Tagestickets gibt es ab Mittwoch, 09.03. um 12 Uhr im Ticketshop von ratiopharm ulm. Jetzt schnell sein und die letzten Plätze für den Kracher der easyCredit BBL sichern!