Starke Frühform | FC Augsburg gewinnt letzten Test gegen Cagliari Calcio verdient

Der FC Augsburg ist in starker Frühform. Im letzten Test vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal gewann die Weinzierl-Truppe gegen den italienischen Erstligisten Cagliari hochverdient mit 3:1. Erstmals seit dem Bundesligaspiel gegen Dortmund durften dabei Fans ihre Mannschaft live im Stadion verfolgen.

Die 4500 Zuschauer wirkten in der über 30.000 Plätze großen WWK Arena etwas verloren und doch war das heutige Spiel etwas Besonderes. Erstmals seit dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund waren wieder Zuschauer für eine Partie zugelassen. Ein Dreivierteljahr ist dies her, als Augsburg Ende September 2020 den BVB mit 2:0 geschlagen hatte. Coronabedingt durften danach nur eine Handvoll Pressevertreter und Offizielle die Spiele im Stadion verfolgen. Heute gegen den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio kehrten nun endlich (teilweise) auch wieder die Fans zurück.

Hahn und Vargas ragen heraus

Zur Feier des Tages zeigte sich dann auch ihr FCA von seiner guten Seite. Früh konnten die Schwaben in Führung gehen. Vargas war von Hahn in Szene gesetzt worden, eine Möglichkeit die sich der Schweizer EM-Teilnehmer nicht nehmen ließ (17.). Noch vor der Pause konnte Augsburg durch Jensen und abermals Vargas die Führung auf ein komfortables 3:0 hochschrauben. Die Vorlagen kamen jeweils von Hahn, der sich bereits eine Woche vor dem Pokalspiel in Greifswald bärenstark präsentierte. Auch das System Weinzierl scheint wieder zu funktionieren, die erste Halbzeit macht durchaus Hoffnung auf attraktivere Spiele.

Dem FCA gehen die Verteidiger aus

Das Trainer Markus Weinzierl aber dennoch ein paar Sorgenfalten auf der Stirne gezeichnet waren lag an der personellen Situation. Bereits nach gut zwanzig Minuten musste Kapitän Jeff Gouweleeuw mit Leistenproblemen verletzt vom Feld. Dem FCA gehen nun die Innenverteidiger aus. Oxford und Strobl sind ebenso verletzt, Danso weigert sich weiterhin für den FCA zu spielen und Uduokhai steigt nach dem Olympia-Aus erst in der kommenden Woche in das Training ein. Mit Dominic Schmidt (FCA II) und Neuzugang Frederik Winther bildeten so zwei 20-jährige die Augsburger Innenverteidigung. Gut möglich, dass Manager Stefan Reuter hier nochmals aktiv werden muss.