ratiopharm ulm kämpft sich durch ein starkes letztes Viertel zu einem 91:80-Erfolg gegen die HAKRO Merlins Crailsheim.

Erst einmal kräftig durchpusten. Denn was auf den ersten Blick wie ein souveräner Ulmer Heimsieg aussieht, war ein Kampf bis ins letzte Viertel. Denn nach ausgeglichener erster Halbzeit gewährten die Ulmer den Gästen im dritten Viertel die Oberhand. Angepeitscht von den Rängen kämpfte sich ratiopharm ulm unter der Regie eines starken Nicolas Bretzel (21 Pkt) wieder heran, um dann endgültig davonzuziehen. Mit dem 4. Saisonsieg geht es weiter in Richtung Playoff-Platz.

Von Beginn an hatten es beide sichtlich eilig. Sehr umtriebig starteten beide Mannschaften das 11. Württemberg Derby. Umkämpft, aber mit zahlreichen Nachlässigkeiten konnten die Ulmer aus den gegnerischen Turnover mehr Kapital schlagen. Zwei unmittelbare Dreier von Yago Dos Santos sorgten für die ersten offensiven Akzente (10:5,4.). Mit seinen ersten Einwechslungen brachte Gästecoach Sebastian Gleim auch Topscorer Otis Livingston II, der neuen Schwung und damit seine Mannschaft wieder heranbrachte. Nach einem rasanten Viertel waren beide so schlau wie zuvor. Folgerichtig ging es mit 19:19 in die erste kleine Pause.

Während sich die Ulmer weiter erfolgreich zum Korb powerten, trafen die Crailsheimer hochprozentig von der Drei-Punkte-Linie. Eine Drangphase brachte die Ulmer Offensive ins Rollen. Mit einem Backdoorpass setzte der schnelle Brasilianer Teamkollege Karim Jallow in Szene und der schloss per Dreier zur bis dato höchsten Führung ab (32:25,14.). Als die Ulmer innerhalb von kürzester Zeit den Ball „verdaddelten“, rief Coach Anton Gavel zur Auszeit. Einen weiteren Ulmer Ballverlust später war die Führung erstmal dahin und Crailsheim nach einem Lay-up dann zum Ausgleich gekommen (32:32,26.). Einer hatte nun aber Feuer gefangen. Yago Dos Santos versenkte wieder zwei aufeinanderfolgende Würfe vom Parkplatz und brachte unter dem hellen Aufschrei des Publikums seine Mannschaft zurück. Und wenn es vorne läuft, dann auch auf der anderen Seite des Feldes. Noch wachsamer unter dem eigenen Korb, erkämpfte sich ratiopharm ulm zwei wichtige Bälle und schloss vorne effektiv ab. Halbzeitstand-44:39.

Die drei vergeblichen Tip-In-Versuche von Karim Jallow direkt zu Beginn standen sinnbildlich für den abnehmenden Erfolg der Ulmer Offensivbemühungen. Nachdem die Merlins den Rückstand dadurch schnell egalisiert hatten, setzte Myles Stephens mit einem Dreier dem 6:0-Lauf die Krone auf (47:50, 23.). In den ersten acht Minuten sorgte allein Fedor Zugic für das Ulmer Scoring, markierte alle Punkte seines Teams (5). Die Mannschaft von Anton Gavel blieb dennoch weiter dran. Auf einen Buzzer-Beater-Wurf von außen, folgte ein Willensschrei von Tommy Klepeisz in Richtung eigene Bank (60:63). Und der Capitano machte mit dem Wurf zum Ausgleich direkt weiter, wo er zuvor aufgehört hatte. Wie wachgerüttelt näherte sich sein Team auch durch einen stark aufspielenden Nicolas Bretzel (21 Pkt und 5 Rebounds) weiter an. Und dann versetzte der Österreicher selbst mit einem wilden Wurf vom Parkplatz die komplette ratiopharm arena in Ekstase (68:67, 34.). Weiter battleten sich die direkten Tabellennachbarn mit Abschlussaktionen-die Partie damit noch temporeicher. Griffig in der Defensive, wurde Crailsheim zu schwierigen Würfen gezwungen, während ratiopharm ulm das Spiel vor stimmungsvoller Kulisse nun immer mehr an sich riss und dabei die komplette Arena mitnahmen. Jede Aktion frenetisch bejubelt, sog das Team diese Atmosphäre sichtlich auf und powerte sich davon.

Headcoach Anton Gavel: „Ich denke, dass wir wie schon einige Male zuvor das dritte Viertel komplett verschlafen haben. Offensiv haben wir den Ball gar nicht bewegt und haben es versucht, über Einzelaktionen zu lösen. Als wir im vierten Viertel angefangen haben, den rollenden Mann zu suchen und gute Entscheidungen getroffen haben, wurde der Weg zum Korb effektiv gefunden. Die Punkteausbeute hat uns im letzten Abschnitt sicherlich geholfen, um das Spiel nach Hause zu bringen. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass die Fans in die Arena kommen. Die Heimspiele vor unserer stimmungsvollen Kulisse sollen unsere Stärke werden.“

Zum Karrierebestwerte gepowert. Center Nicolas Bretzel übernimmt Ende des dritten Viertels und krönt zahlreiche gut herausgespielte Pick´n Roll Situation zur höchsten Punkteausbeute seiner Karriere (21 Pkt). Kapitän Tommy Klepeisz bestätigt seine Form der letzten Wochen, avanciert mit seinem Buzzer-Beater zum Ende des dritten Viertels die entscheidende Drangphase, die den Ulmer Sieg bringt. Yago Dos Santos sorgt allein in Halbzeit eins für 19 Punkte und gibt bis zum Ende zusätzlich vier Assists. Die Nationalspieler Karim Jallow (12 Pkt) und Robin Christen (10 Pkt) scoren ebenfalls zweistellig.