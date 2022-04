Am 01. Mai 2022 soll das Nördlinger Freibad öffnen. Daher findet am 23. April von 8.00 bis 18.00 Uhr und am 24. April von 8.00 bis 14.00 Uhr der Kartenvorverkauf für die diesjährige Freibadsaison im Hallenbad Nördlingen statt.

Die Stadt Nördlingen und das gesamte Freibadteam freuen sich, die Badegäste begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine sonnige Badesaison 2022.

Änderungen zum geplanten Öffnungstermin sind witterungsbedingt möglich und werden kurzfristig bekannt gegeben.

stv