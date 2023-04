Stauprognose Ostern | Zweite Reisewelle rollt an Gründonnerstag von Nord nach Süd

Wer das lange Oster-Wochenende für einen Kurzurlaub oder einen Besuch der Verwandtschaft nutzen möchte, sollte damit rechnen, in einen saftigen Stau zu geraten. Schließlich sind Karfreitag und Ostersonntag in allen 16 Bundesländern gesetzliche Feiertage. Nachdem die erste Reisewelle bereits am zurückliegenden Wochenende für dichten Verkehr auf den Fernstraßen geführt hat, rechnet der Automobilclub von Deutschland (AvD) damit, dass eine zweite Reisewelle an Gründonnerstag (6. April) ab Mittag durchs Land rollen wird.

Dann werden nämlich die Osterurlauber auf eine vorgezogene Rushhour im Umfeld der Ballungsgebiete und zahlreiche Wochenend-Heimfahrer treffen. Auf manchen Streckenabschnitten wird dies zu zähfließendem Verkehr und einer hohen Stau-Wahrscheinlichkeit führen.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) benennt neuralgische Autobahnabschnitte, auf denen Autoreisende mit stockendem Verkehr und Stau rechnen müssen:

A1

zwischen „Billstedt“ und „Hamburg-Harburg“

zwischen „Vechta“ und „Bramsche“

zwischen „Kreuz Münster-Süd“ und „Ascheberg“

zwischen „Kreuz Kamen“ und „Kreuz Westhofen“

zwischen „Hagen-Nord“ und „Kreuz Dortmund/Unna“

zwischen „Burscheid“ und „Kreuz Köln-West“

A2

zwischen „Wunstorf Luthe“ und „Lauenau“

A3

zwischen „Kreuz Oberhausen“ und „Kreuz Hilden“

zwischen „Leverkusen-Opladen“ und „Rösrath“

zwischen „Kreuz Bonn/Siegburg“ und „Siebengebirge“

zwischen „Wiesbaden/Niedernhausen“ und „Raunheim“

zwischen „Kelsterbach“ und „Offenbacher Kreuz“

zwischen „Obertshausen“ und „Hanau“

zwischen „Würzburg-Kist“ und „Würzburg-Randersacker“

A4

zwischen „Kreuz Köln-West“ und „Dreieck Heumar“

zwischen „Köln-Klettenberg“ und „Köln Poll“

zwischen „Bad Hersfeld“ und „Friedewald“

zwischen „Frankenberg“ und „Wilsdruff“

A5

zwischen „Alsfeld-West“ und „Homberg (Ohm)“

zwischen „Bad Homburger Kreuz“ und „Frankfurter Kreuz“

zwischen „Darmstädter Kreuz“ und „Walldorf“

zwischen „Kreuz Walldorf“ und „Bruchsal“

zwischen „Karlsruhe-Nord“ und „Ettlingen“

zwischen „Dreieck Weil am Rhein“ und EU-Außengrenze zur Schweiz

A6

zwischen „St.-Ingbert-West“ und „Saarbrücken-Gündingen“

zwischen „Kaiserslautern-West“ und „Wattenheim“

zwischen „Schwetzingen/Hockenheim“ und „Kreuz Walldorf“

zwischen „Heilbronn/Untereisesheim“ und „Kreuz Weinsberg“

A7

zwischen „Hamburg-Stelling“ und „Dreieck Hamburg-Nordwest“

zwischen „Soltau-Süd“ und „Dorfmark“

zwischen „Laatzen“ und „Dreieck Salzgitter“

zwischen „Seesen (Harz)“ und „Göttingen-Nord“

zwischen „Kirchheimer Dreieck“ und „Hattenbacher Dreieck“

zwischen „Niederaula“ und „Fulda-Mitte“

zwischen „Dreieck Fulda“ und „Bad Brückenau-Volkers“

zwischen „Kreuz Schweinfurt-Werneck“ und „Gramschatzer Wald“

zwischen „Nesselwang“ und Bundesgrenze

A8

zwischen „Dreieck Karlsruhe“ und „Karlsbad“

zwischen „Pforzheim-Nord“ und „Pforzheim-Süd“

zwischen „Leonberg-West“ und „Stuttgart-Flughafen/Messe“

zwischen „Gruibingen“ und „Merklingen“

zwischen „Ulm-West“ und „Ulm-Ost“

im Bereich „Irschenberg“

zwischen „Felden“ und „Bad Reichenhall“

A9

zwischen „Münchberg-Nord“ und „Gefrees“

zwischen „Hormersdorf“ und „Schaitach“

zwischen „Kreuz Nürnberg“ und „Kreuz Nürnberg-Ost“

A23

zwischen „Pinneberg-Süd“ und „Dreieck Hamburg-Nordwest“

A27

zwischen „Verden-Ost“ und „Dreieck Walsrode“

A44

zwischen „Zierenberg“ und „Dreieck Kassel-Süd“

zwischen „Kreuz Dortmund/Unna“ und „Kreuz Werl“

A45

zwischen „Hagen-Süd“ und „Lüdenscheid-Süd“

A46

zwischen „Wuppertal-Barmen“ und „Wuppertal Varresbeck“

zwischen „Sonnborner Kreuz“ und „Haan-West“

A52

zwischen „Dreieck Essen-Ost“ und „Essen-Haarzopf“

A57

zwischen „Neuss-Hafen“ und „Kreuz Köln-Nord“

A59

zwischen „Dreieck Köln-Heumar“ und „Dreieck Porz“

A61

zwischen „Rheinböllen“ und „Stromberg“

zwischen „Kreuz Speyer“ und „Dreieck Hockenheim“

A65

zwischen „Wörth-Dorschberg“ und „Maximiliansau“

A66

zwischen „Wiesbaden Erbenheim“ und „Kreuz Schierstein“

A81

zwischen „Pleidelsheim“ und „Dreieck Leonberg“

zwischen „Kreuz Stuttgart“ und „Herrenberg“

A100

zwischen „Jakob-Kaiser-Platz“ und „Tempelhofer Damm“

A555

zwischen „Godorf“ und „Kreuz Köln-Süd“

zwischen „Bornheim“ und „Kreuz Bonn-Nord“

Einen Überblick über die aktuelle Lage auf allen Autobahnen im Bundesgebiet in Echtzeit erhalten Reisende auf der Seite www.verkehr.nrw. Während der Fahrt helfen zudem die „Dynamische Routenführung“ des Navigationssystems und das regelmäßige Hören des Verkehrsfunks, um Staus auf der Route zu identifizieren und möglichst zu umfahren.

Praxis-Tipp:

War ein Stau nicht zu vermeiden, denken Sie unbedingt an das Bilden einer Rettungsgasse!

Das gilt auch, sobald der Verkehr zum Stehen kommt, auch wenn sich (noch) kein Einsatzfahrzeug nähert. Bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld.

Das Bilden der Rettungsgasse ist denkbar einfach. Die rechte Hand kann als „Eselsbrücke“ dienen: Linke Spur (Daumen) an den linken Rand des Fahrstreifens, die Fahrzeuge auf den anderen Spuren (Finger) orientieren sich nach rechts. Bei längerem Stillstand den Motor ausschalten. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.