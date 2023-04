Stecker-Solaranlagen: Macht ein Speicher als Zusatzausstattung Sinn?

Stecker-Solaranlagen sind kleine und kostengünstige Anlagen zur Stromerzeugung. Die 1-2 Solarmodule und die wenigen weiteren Bestandteile, aus denen sich Stecker-Solaranlagen zusammensetzen, können auch an Orten mit wenig Platz (z. B. Balkon; Dach des Carports) montiert werden. Durch ihre Eigenschaften sind die Stecker-Solaranlagen zur idealen Lösung für Mieter in Wohnblöcken und für Personen mit geringem Einkommen geworden, um bei der Stromversorgung unabhängiger zu werden.

Die Tatsache, dass im Sommer aufgrund der starken Sonneneinstrahlung des Öfteren ein Stromüberschuss erzielt und der überschüssige Strom kostenlos ins Netz eingespeist wird, ruft Anlagenbetreiber auf die Idee, sich einen Speicher anzuschaffen, um den überschüssigen Strom nicht kostenlos abzugeben, sondern für eine spätere Nutzung zu speichern. Lohnt sich ein Stromspeicher überhaupt?

Grundlegendes über die Leistung von Stecker-Solaranlagen und das Zustandekommen eines Stromüberschusses

Vor und bei der Inbetriebnahme von Stecker-Solaranlagen sind keine derart umfassenden Genehmigungsverfahren zu beachten, wie es bei großen Photovoltaikanlagen der Fall ist. Käufer dürfen die Stecker-Solaranlagen selbst ans Stromnetz anschließen und betreiben. Die einzige Voraussetzung für den selbstständigen Anschluss ans Stromnetz ist die Maximalleistung von 600 Watt. Beispielsweise darf ein Balkonkraftwerk, das über einen Schuko-Stecker an eine Steckdose angeschlossen wird, nicht mit mehr als 600 Watt Leistung einspeisen; bei höherer Einspeiseleistung muss vor Inbetriebnahme der Anlage ein normkonformer Anschluss der Anlage durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Mit der Maximalleistung von 600 Watt eignen sich Stecker-Solaranlagen, die über einen Schuko-Stecker vom Anlagenbetreiber selbst angeschlossen werden, lediglich zur Deckung des Grundverbrauchs im Haushalt, was zu einem seltenen Stromüberschuss führt. Wenn es dazu kommt, dass die Stecker-Solaranlage mehr Strom generiert, als im Haushalt verbraucht wird, dann liegt es meist daran, dass gerade Sommer ist, tagsüber eine starke Sonneneinstrahlung vorliegt und im Haushalt zu diesem Zeitpunkt wenig Strom verbraucht wird. Zu einem Stromüberschuss kommt es bei Stecker-Solaranlagen zusammengerechnet also nur in wenigen Wochen pro Jahr.

Ohne einen Speicher wird der überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist, sodass ihn andere Personen nutzen können. Dies geschieht unentgeltlich, sofern der Anlagenbetreiber auf die EEG-Einspeisevergütung verzichtet. Ein Verzicht auf die Einspeisevergütung ist bei Balkonkraftwerken und anderen Stecker-Solaranlagen klar zu empfehlen, denn die magere Einspeisevergütung in Höhe von 8,2 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2023 würde den Aufwand, den Anlagenbetreiber durch die Inanspruchnahme der Vergütung hätten, keineswegs rechtfertigen. Daher bleibt als einzige Alternative, um den überschüssigen Strom in irgendeiner Weise eventuell profitabel zu machen, der Stromspeicher.

Der Haken: Anschaffung und Nutzung von Stromspeichern ist finanziell nicht profitabel

Wer ein Balkonkraftwerk mit Speicher für 600W nutzt, steigert definitiv den Eigenverbrauchsanteil am selbst erzeugten Strom. Es sei angenommen, dass ein Jahresstromverbrauch von 2.200 kWh vorliegt und das Balkonkraftwerk mit 600 Watt Einspeiseleistung um einen Speicher mit 0,96 kWh Kapazität ergänzt wurde. Bei dieser Konstellation ist es realistisch, anzunehmen, dass der Direktverbrauch des selbst erzeugten Stroms bei 63 % liegt. Ungefähr 32 % des selbst erzeugten Stroms werden in der Batterie gespeichert, während ca. 5 % des selbst erzeugten Stroms aufgrund voller Batterieladung kostenlos ins Netz eingespeist werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass bei der Nutzung eines Speichers nicht mehr 37 % des Stroms kostenlos ins Netz gespeist werden, sondern nur noch 5 %, muss zur Deckung des Strombedarfs im Haushalt weniger Strom vom Energieversorger bezogen werden. Ungefähr 50 € jährliche Ersparnis an Stromkosten durch die Nutzung eines Speichers sind realistisch. Der Haken ist allerdings, dass ein Speicher in der Anschaffung äußerst kostspielig ist und eine geringe Lebensdauer aufweist. Bei einem Preis von knapp 2.000 € für einen Speicher mit der besagten Kapazität von 0,96 kWh und einer Lebensdauer von 20 Jahren wird deutlich, dass sich der Speicher im Verlaufe seiner Lebensdauer durch die 50 € jährliche Ersparnis bei weitem nicht refinanziert. Nachdem knapp die Hälfte der Anschaffungskosten für den Speicher wieder erwirtschaftet wurden, muss schon der nächste Stromspeicher gekauft werden.

Nachdem die finanzielle Sinnhaftigkeit der Investition in einen Stromspeicher widerlegt ist, verbleiben noch zwei weitere Argumente. Das eine ist, dass der Speicher für einige Anlagenbetreiber eine Art “Lifestyle-Symbol” für die Energiewende sein kann. Wer nicht den finanziellen Mehrwert in den Vordergrund stellt und in erster Linie mehr Unabhängigkeit von seinem Stromanbieter und mehr grüne Energie nutzen möchte, könnte sich trotzdem einen Speicher anschaffen. Aufgrund des immensen finanziellen Mehrwerts, den der Strom aus der Stecker-Solaranlage einbringt, ist eine Stecker-Solaranlage mit Speicher nach wie vor profitabel – nur eben nicht mehr so profitabel wie ohne einen Speicher. Ein weiteres Argument, ein Kontra-Argument gegen die Anschaffung eines Speichers, ist die Tatsache, dass die Batterie nach der Nutzungszeit wieder entsorgt werden muss – dies ist problematisch, da mit der Batterie eine Menge an giftigen Chemikalien, die zu einem großen Teil nicht recyclebar sind, entsorgt werden müssen.

Förderungen steigern die finanziellen Vorteile

Wer sich schon vor der Anschaffung einer Stecker-Solaranlage überlegt, wie er die finanziellen Vorteile seiner Anlage maximieren kann, sollte sich über die Verfügbarkeit von Förderungen informieren. Für die Stadt Augsburg sind Förderungen für Stecker-Solaranlagen im Gespräch. Wie diese im Detail aussehen – also mit welcher Summe Anlagen gefördert werden könnten und welchen Bedingungen der Erhalt der Förderung unterliegt – lässt sich nicht sagen. Beispiele von bisherigen regionalen Förderprogrammen für Stecker-Solaranlagen in ganz Deutschland zeigen, dass viele Förderbeträge bei 100 bis 200 Euro liegen. Dies deckt ein Zehntel oder sogar ein Fünftel der Anschaffungskosten für eine Stecker-Solaranlage ab, was zu einer schnelleren Refinanzierung der Stecker-Solaranlage beiträgt und die finanziellen Vorteile für Anlagenbetreiber noch weiter steigert.