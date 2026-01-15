Newsletter
Stefan Amann übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf von Reiner Wiedenbauer
Polizeipräsidium Oberpfalz
Schwandorf – Am Mittwoch, den 14. Januar 2026, erlebte die Polizeiinspektion Schwandorf einen bedeutenden Führungswechsel. In einem feierlichen Akt verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger den bisherigen Dienststellenleiter, Ersten Kriminalhauptkommissar Reiner Wiedenbauer, und begrüßte seinen Nachfolger Polizeihauptkommissar Stefan Amann.

Festakt in der Spitalkirche Schwandorf

Rund 80 Gäste, darunter Vertreter aus Politik, Justiz und anderen Behörden sowie Leiter umliegender Polizeidienststellen, nahmen an der Veranstaltung in der Spitalkirche teil. Wiedenbauer, der die Polizeiinspektion Schwandorf in den letzten zwei Jahren führte, wechselt nunmehr zum Kriminalpolizeiinspektion Amberg, wo er als Sachbereichsleiter Einsatz und stellvertretender Leiter tätig sein wird.

Ein neuer Abschnitt für Stefan Amann

Polizeihauptkommissar Stefan Amann tritt mit umfassender Erfahrung aus verschiedenen früheren Positionen in seine neue Rolle als Leiter der Polizeiinspektion Schwandorf ein. Der 46-jährige lebt mit seiner Familie im Landkreis Schwandorf und hat sich in verschiedenen Funktionen innerhalb der Polizei bewiesen. Polizeipräsident Schöniger betonte in seiner Rede: „Sie kehren immer wieder nach Schwandorf zurück. Und so schließt sich heute ein Kreis – mit der Übernahme der Leitung Ihrer Polizeiinspektion, der Polizeiinspektion Schwandorf“. Amann bringt damit ideale Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit.

Einsatz für die Gemeinschaft

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schwandorf betreuen ein Gebiet von 177 km² mit rund 36.000 Einwohnern. Polizeipräsident Schöniger dankte den Beschäftigten für ihren unverzichtbaren Einsatz: “Ihrer aller Einsatz ist das Rückgrat unserer Gemeinschaft: Es ist sichtbar, spürbar und unverzichtbar!“.

