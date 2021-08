Steigende Corona-Zahlen | Weniger Zuschauer für FCA, AEV & Co.

Drei Tage in Folge – am 15., 16. und 17. August – hat die 7- Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg den Wert 35 überschritten. Die Stadt Augsburg hat am heutigen Dienstag dazu eine amtliche Bekanntmachung veröffentlicht (augsburg.de/bekanntmachungen).

Ab Donnerstag, 19. August 2021, 00:00 Uhr gelten im Stadtgebiet Augsburg die in der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13.

BayIfSMV) festgelegten, inzidenzabhängigen Regelungen. Bei Sportveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel sind dann maximal 1500 Zuschauer beziehungsweise Teilnehmende zugelassen. Finden die Veranstaltungen in Gebäuden statt, sind maximal 1000 Personen zulässig. Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss jeweils eingehalten werden.