Steigende Zahl von Alkohol- und Drogendelikt-Unfällen zur Faschingszeit in Oberbayern Süd 2025
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Steigende Zahl von Alkohol- und Drogendelikt-Unfällen zur Faschingszeit in Oberbayern Süd 2025

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursachen häufig Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. Alleine in der Faschingszeit 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Süd 46 alkoholbedingte Verkehrsunfälle registriert und 173 Fahrer in alkoholisiertem Zustand gezählt. In 32 Fällen konnte eine Trunkenheitsfahrt vor Fahrtantritt noch verhindert werden; 50 Verkehrsteilnehmer standen zum Kontrollzeitpunkt unter Drogeneinfluss.

Weitreichende Konsequenzen

Für das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss drohen neben einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und mehreren Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei empfindliche Geldstrafen, die nicht selten ein Monatseinkommen übersteigen. Durch den Verlust des Führerscheins bzw. eines Fahrverbots kommen häufig auch berufliche Konsequenzen hinzu.

Schutzmaßnahmen für den sicheren Heimweg

Bevor es zur Faschingsfeier geht, sollte man sich deshalb rechtzeitig Gedanken über den sicheren Nachhauseweg machen.

  • Klären Sie bereits vor dem Genuss von Alkohol ab, wie Sie wieder sicher nach Hause kommen, ohne selbst fahren zu müssen!
  • Greifen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen zurück.
  • Unterschätzen Sie am nächsten Morgen den Restalkohol nicht!
  • Alkoholgenuss am Vortag kann zur Folge haben, dass Sie auch am nächsten Tag noch immer nicht fahrtauglich sind.
  • Steigen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nie in ein Auto ein, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht!
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

