Steigende Zahl von Alkohol- und Drogendelikt-Unfällen zur Faschingszeit in Oberbayern Süd 2025

Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursachen häufig Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. Alleine in der Faschingszeit 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Süd 46 alkoholbedingte Verkehrsunfälle registriert und 173 Fahrer in alkoholisiertem Zustand gezählt. In 32 Fällen konnte eine Trunkenheitsfahrt vor Fahrtantritt noch verhindert werden; 50 Verkehrsteilnehmer standen zum Kontrollzeitpunkt unter Drogeneinfluss.

Weitreichende Konsequenzen

Für das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss drohen neben einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und mehreren Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei empfindliche Geldstrafen, die nicht selten ein Monatseinkommen übersteigen. Durch den Verlust des Führerscheins bzw. eines Fahrverbots kommen häufig auch berufliche Konsequenzen hinzu.

Schutzmaßnahmen für den sicheren Heimweg

Bevor es zur Faschingsfeier geht, sollte man sich deshalb rechtzeitig Gedanken über den sicheren Nachhauseweg machen.