Steindorf | Geldautomaten aufgebrochen: Hoher Sachschaden, Beuteschaden noch unbekannt

Im Zeitraum von Freitag (21.01.2022) 14.30 Uhr bis Samstag (22.01.2022) 16.00 Uhr, wurde in eine Bankfiliale in der Raiffeisenstraße eingebrochen.

Über die Gebäuderückseite drangen die Täter in das Gebäude ein und machten sich dann mit roher Gewalt an den dort befindlichen Geldautomaten zu schaffen und holten die darin befindlichen Geldkassetten heraus. Der hierbei von ihnen angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag belaufen. Wieviel Geld sich in den Automaten befand und den Einbrechern in die Hände fiel, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kripo Augsburg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere über verdächtige Wahrnehmungen im genannten Tatzeitraum und möglichen Fahrzeugen, die dort möglicherweise im Umfeld aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise bitte unter 0821/323 3810.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.